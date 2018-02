MotoGP - Marquez rinnova con la Honda fino al 2020

Stamane è arrivata l'ufficialità del rinnovo di Marc Marquez con la Honda. Il pilota spagnolo, infatti, ha prolungato il suo contratto con la casa giapponese fino al 2020 con annesso adeguamento dell'ingaggio che passa da 10 a 12 milioni. Il 93, dunque, raggiunge Lorenzo come pilota più pagato del Motomondiale ma, soprattutto, resterà alla guida della Honda almeno per altre tre stagioni, con buona pace di Ducati e KTM. In Qatar, il prossimo 18 marzo, il Cabroncito comincerà la sua sesta stagione in MotoGP, dopo che nelle cinque precedenti si è laureato quattro volte campione del mondo.

"Sono entusiasta di continuare a correre per il team ufficiale Honda in MotoGP. Sono orgoglioso di fare parte di questa famiglia e so che il team farà sempre del suo meglio per farmi avere tutto ciò di cui ho bisogno. Vorrei anche ringraziare tutti coloro che mi hanno dato un sostegno caloroso nel corso di questi anni". Queste le prime parole di Marquez dopo il rinnovo, lo spagnolo ha poi proseguito: "I primi due test ufficiali sono andati bene, con il mio contratto rinnovato ora posso concentrarmi solo sulle gare e sulla nuova stagione. Continuerò a divertirmi e a condividere la mia gioia con tutti i ragazzi del team, cercando di fare del mio meglio per raggiungere i nostri obiettivi".

Quello di Marquez è il secondo rinnovo importante in MotoGP, in questa stagione, dopo quello di Vinales. Tra poco sarà il turno di Valentino Rossi che, come riportato da motorsport.com, dovrebbe prolungare di un anno il suo contratto con opzione per il secondo. Poi toccherà a Lorenzo e Dovizioso.