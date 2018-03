MotoGP - Dovizioso: "Soddisfatto per come stiamo lavorando"

Andrea Dovizioso può essere soddisfatto dopo la prima giornata di test MotoGP in Qatar. Il pilota forlivese e la sua Ducati numero 4 hanno chiuso in seconda posizione con 51 millesimi di svantaggio da Vinales. Queste le sensazioni (positive) del Dovi: "Non è facile migliorare quando sei già in lotta per il campionato, ma sono contento perché ho un buon feeling e credo che abbiamo migliorato un pochino la moto rispetto all'anno scorso. Stiamo ancora lavorando sia sul telaio che sulle carene, ma sono soddisfatto del modo in cui sta lavorando la Ducati".

I prossimi due giorni di Test saranno fondamentali per definire il pacchetto portato dalla Ducati e l'aerodinamica: "Dobbiamo ancora prendere delle decisioni per la base con cui inizieremo la stagione, ma sono contento di quello che abbiamo fatto oggi: abbiamo fatto un'altra comparativa con le carene su una pista diversa e in condizioni climatiche diverse. Inoltre i tempi mi vengono in maniera abbastanza semplice. Questo è positivo, ma ci sono altri due giorni per lavorare per tutti". A chiudere il Dovi parla della sua ipotetica posizione in questo momento: "Io mi sento molto bene sulla mia moto, ma è sempre molto difficile capire il passo degli avversari. Credo che dovremo aspettare il primo weekend di gara per avere un'idea più chiara". A Losail Dovizioso ha chiuso al secondo posto negli ultimi tre anni.