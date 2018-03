MotoGP - Rossi: "Abbiamo dei problemi con la gomma anteriore"

Valentino Rossi ha chiuso all'undicesimo posto la seconda giornata di Test MotoGP in Qatar. Il 46 ha avuto qualche problema con l'anteriore che gli ha impedito di andare a caccia del tempo negli ultimi minuti. Queste le sensazioni del "Dottore": "Come posizione non sono messo benissimo, però credo che avrei potuto migliorare qualche decimo, perché il realtà il 'time attack' non l'ho mai fatto. Ho messo le gomme nuove alla fine, ma avevo una vibrazione sull'anteriore quindi non ho potuto farlo, altrimenti credo che qualche decimino avrei potuto toglierlo. "Ho fatto un buon run di 7-8 giri e il mio passo non era male. Però abbiamo dei problemi con la gomma davanti, perché facciamo fatica ad arrivare alla distanza di gara, quindi credo che dovremo lavorare sul bilanciamento della moto o su altre cose per cercare di migliorare questa cosa, che è la più grande preoccupazione".

Valentino ha utilizzato anche la gomma più dura, soluzione che al momento non convince proprio il pesarese: "Ho provato anche la gomma più dura, ma non credo che sia la gomma più adatta a noi, spiega Vale. Quella sarebbe la media, ma se non riesce ad arrivare in fondo, toccherà mettere quella più dura". Anche per il pilota Yamaha il riferimento è Dovizioso: "Quello che mi ha fatto più impressione è stato Dovizioso. Lui è molto forte qui in Qatar e la Ducati sembra che vada bene. Però anche Iannone ha fatto il miglior tempo e nelle ultime due ore è stato veloce anche con le gomme usate. Anche Marquez alla fine ha fatto un buon tempo, quindi è difficile dire che sia solo la Ducati ad andare forte. Sembra che Ducati e Honda, ma adesso anche Suzuki, vadano molto bene, quindi dobbiamo lavorare", chiude così Rossi.