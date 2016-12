Google Plus

Tanti italiani al via della nuova stagione SuperSport

Contemporaneamente al mondiale Superbike, dall'Australia partirà anche il mondiale SuperSport, che vedrà al via il campione del mondo 2016 Kenan Sofuoglu. Oltre al turco, tra i 30 partecipanti al mondiale, che prenderà il via da Phillip Island, ci saranno 8 portacolori italiani. Tra questi 2 lotteranno per l'European SuperSport, campionato dedicato agli esordienti e saranno Alessandro Zaccone e Jacopo Cretaro. Oltre a loro due, prenderanno il via anche Federico Caricasulo, Davide Pizzoli, Alex Baldolini, Christian Gamarino, Roberto Rolfo e Michael Canducci.

ALESSANDRO ZACCONE- L'esordiente romagnolo per la prima in SSP è stato adocchiato dall'evento Augusta, che gli ha offerto la sella che lo scorso anno era stata del francese Jules Cluzel, emigrato in Honda. Al suo fianco ci sarà lo statunitense Patrick Jacobsen.

JACOPO CRETARO- Il giovane pilota, proveniente dal CEV, è stato protagonista di uno spaventoso incidente lo scorso anno, che gli ha fatto saltare alcune gare del campionato e lo ha costretto all'intervento chirurgico. Per il suo esordio, il romano, è stato ingaggiato dalla Suzuki del team RSV Phoenix.

FEDERICO CARICASULO- Il ravennate, al secondo anno in SuperSport, viene da una buon stagione, iniziata alla grande con un podio a Phillip Island, nel Gp d'esordio. Cambio di scuderia per il romagnolo, che passa dal Bardahl Evan Bros. Honda Racing al team GRT Yamaha Official.

DAVIDE PIZZOLI- Probabilmente sarà il più giovane ai nastri di partenza del mondiale. Alla partenza da Phillip Island, infatti, avrà solo 17 anni. Il Race Department della MV AUGUSTA punta su di lui per la prossima stagione.

ALEX BALDOLINI- Compagno di team di Pizzoli, sarà uno dei piloti più esperti del circus. Il 31enne cesenate, alla sua 6a stagione in SuperSport, guiderà ancora una volta per il Race Department MV.

CHRISTIAN GAMARINO- 4a stagione in SuperSport per il genovese, che cambia team passando dal Team GO ELEVEN al team Bardahl Evan Bros. Honda Racing, che gli metterà a disposizione una CBR600R.

ROBERTO ROLFO- Il rider più anziano tra i partenti è l'italo-svizzero, confermato dal Team Factory Vamag. Per la sua 5a stagione, il pilota torinese correrà con una MV AUGUSTA F3 675.

MICHAEL CANDUCCI- Dopo un anno passato tra il team Green Speed e il GRT Racing, l'italiano correrà con il team Puccetti Junior.