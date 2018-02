SBK, dal 2019 anche l’Irlanda del Nord in calendario | WorldSBK Official Website

La stagione 2018 della Superbike è alle porte, ma si pensa già all’anno prossimo e proprio per il 2019 è stato ufficializzato l’ingresso di una nuova tappa in calendario. Si tratta dell’Irlanda del Nord, le cui voci di un approdo nel mondiale delle derivate di serie si erano fatte insistenti negli ultimi mesi, per poi culminare nel comunicato ufficiale diramato proprio dalla Dorna, che ha annunciato un accordo di tre anni.

Il circuito, ancora oggi in costruzione, si chiamerà Lake Torrent Circuit; situato a Coalisland, a circa 40 minuti da Belfast, nella regione del pluri-iridato Jonathan Rea, uomo dei record del Mondiale Superbike. Il tracciato, stando al progetto, dovrebbe misurare 3,6 chilometri, che si snoderanno in 12 curve ed in 18 mesi dovrebbe essere completato, grazie anche al grande lavoro svolto dagli addetti.

David Henderson della Manna Developments, società in accordo con Dorna per la costruzione dell’impianto, afferma: “Per 15 anni ho sognato di costruire un circuito che portasse il Mondiale Superbike nell’Irlanda del Nord. Avendo finalmente identificato il luogo perfetto ed ottenuto il permesso lo scorso anno, quest’anno vediamo la realizzazione di un sogno e vedremo fino a 300.000 spettatori in Coalisland per la prima gara della Superbike in Irlanda del Nord”.

Non nasconde il proprio entusiasmo neppure Daniel Carrera, Direttore esecutivo del WorldSBK: “Siamo lieti di aggiungere l’Irlanda del Nord alle destinazioni del Mondiale Superbike, il circuito di Lake Torrent è un progetto fantastico che offrirà una struttura di alto livello ai competitori e agli spettatori. Siamo orgogliosi che la Manna Developments e la Mid ulster abbiano scelto la Superbike come evento di maggior rilevanza per la loro promozione internazionale. Con una lunga tradizione ed una grande cultura motociclistica nell’Irlanda del Nord, sono sicuro che questo evento potrà diventare un riferimento per il nostro campionato già nel futuro più prossimo”.