Musica - La "Santeria" di Marra e Guè si arricchisce con il Voodoo

La copertina della riedizione di "Santeria". Fonte: http://www.rapburger.com

Le festività natalizie si avvicinano e questo è il periodo migliore per pubblicare delle novità, in vista dei tipici regali. "Santeria" è stato un successo strepitoso, se consideriamo la bassa risonanza che ha avuto tra i media. Milioni di streaming su Spotify e disco d'oro ad un mese dall'uscita sono risultati che in pochi possono vantare nel proprio curriculum. Marracash e Guè Pequeno hanno deciso di pubblicare dunque, in accordo chiaramente con l'etichetta discografica, una riedizione di uno dei dischi di maggior spessore nell'ambiente rap del 2016. "Santeria", il 2 dicembre, è diventato quindi "Santeria Voodoo Edition". Per chi fosse proprio un fanatico, è stata inoltre messo in commercio (in esclusiva su Amazon) il "Santeria - The Complete Box", che, oltre alle novità dell'edizione Voodoo, ha al suo interno due vinili (formato che sta tornando in voga tra gli appassionati), dodici tarocchi disegnati da Armando Mesias e un booklet di ben trentasei pagine, contenente le immagini della lavorazione del disco e tutti i testi.

Per quanto riguarda l'edizione "Voodoo" classica invece, al suo interno troviamo il DVD con il backstage della preparazione del cd e (amalgamato tra Tenerife, Trancoso e Milano) e il video inedito di "Senza Dio". In più c'è l'EP "Tesori Nascosti", che aggiunge sei pezzi all'edizione originale. Ci sono tre remix e tre inediti. Per pubblicizzare l'uscita della riedizione, è stato pubblicato pochi giorni prima il singolo "Ninja", prodotto da Big Fish e che riprende una porzione di sample di "Lotta Armata" dei Gente Guasta (storico duo del rap italiano, che ha recentemente deciso di rimettersi in gioco). Inoltre, con questo repack, Marra e Guè stanno finalmente girando quasi tutti le maggiori emittenti radiofoniche e televisive, cosicchè finalmente l'album abbia anche l'attenzione che merita. Gli altri due inediti dell'album sono "Ca$hmere", prodotta da Don Joe e Yung Snapp (membro della Dogozilla, etichetta per produttori fondata proprio da Don Joe), e "Piazza Rossa", prodotta da Big Joe della Unlimited Struggle. I pezzi remixati invece sono "Scooteroni", "Purdi" e "Senza Dio". "Scooterooni" vede la collaboriazione di Sfera Ebbasta, giovane prodigio messo sotto contratto da Marracash per Roccia Music e che sta raccogliendo moltissimi consensi in poco tempo. Il pezzo inoltre è stato corredato di videoclip ufficiale, che ha riscosso un successo importante sul web, con due milioni di visualizzazioni in pochi giorni. In "Purdi" troviamo una strofa aggiuntiva di Fabri Fibra, peso massimo del rap italiano che non ha bisogno di presentazioni. Infine "Senza Dio" è stata arricchita dalle rime di Luchè, ex membro dei Co'Sang (duo napoletano conosciutissimo nell'undergorund) che sotto Roccia Music sta trovando la sua consacrazione. Nella tracklist iniziale non erano presenti featuring perchè, come dissero Marracash e Guè Pequeno al momento dell'uscita dell'edizione originale dell'album, non c'erano pezzi che potessero veramente aumentare di livello con una collaborazione. In questa riedizone si è voluto accontantare chi chiedeva a gran voce di sentire anche qualcun'altro nel disco dei due rapper, ma sono featuring che non aggiungono molti punti ad un album che era già d'alto livello. Resta comunque una riedizione molto ricca, che non dovrebbe sfuggire agli appassionati che ancora non hanno "Santeria" tra le mani.

Tracklist

(Santeria)

1. Santeria (prod. Shablo)

2. Money (prod. Don Joe & Mark Hiroshima)

3. Nulla Accade (prod. Marz)

4. Senza Dio (prod. Zef)

5. Salvador Dalì (prod. Charlie Charles)

6. Cosa Mia (prod. Mace)

7. Purdi (prod. Don Joe & Mark Hiroshima)

8. Cantante Italiana (prod. Deleterio)

9. Insta Lova (prod. 2nd Roof)

10. Maledetto Me (prod. 2nd Roof)

11. Scooteroni (prod. Pherro)

12. Tony (prod. 2nd Roof)

13. Quasi Amici (prod. Banf)

14. Film Senza Volume (prod. Shablo)

15. Erba & Wifi (prod. Shablo)

(Tesori Nascosti, EP)

1. Ninja (prod. Big Fish) – inedito

2. Ca$hmere(prod. Don Joe e Yung Snapp) – inedito

3. Piazza Rossa (prod. Big Joe) – inedito

4. Scooteroni RMX (feat. Sfera Ebbasta)

5. Purdi RMX (feat. Fabri Fibra)

6. Senza Dio RMX (feat. Luchè)