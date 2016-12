Musica - Sfera Ebbasta, uno Special Box per festeggiare il Natale

Sfera Ebbasta. Fonte: https://www.facebook.com/sferaebbastaofficial

È il personaggio del momento per ciò che concerne il rap italiano. Sfera Ebbasta, al secolo Gionata Boschetti, è uno dei tre astri nascenti in questo ambiente musicale, insieme a Ghali ed Izi. Il suo stile ha subito colpito anche due pilastri come Marracash e Shablo, che hanno deciso di mettere subito sotto contratto lui e il suo produttore di fiducia, Charlie Charles. Il progetto che gli ha permesso di farsi notare è "XDVR", street album dove la tipica rappata un po' cantilenata si va a fondere lettarelmente con delle sonorità fortemente trap. Ovviamente questi suoni nuovi, abbinati a una metrica che solitamente viene associata all'hip-hop, hanno creato scompiglio nella scena rap italiana, che da un po' di anni stava ristagnando. Una volta entrato in Roccia Music, il rapper di Cinisello ha pubblicato "XDVR Reloaded", dove ben due dei tre inediti, ovvero "Ciny" e la title track, sono diventati dei veri e propri banger (pezzi di successo). Il passo da quello al disco ufficiale è breve. Ciò che ha colpito è che Sfera sia riuscito ad ottenere un contratto niente meno che con la Def Jam, che fino ad ora aveva puntato solo su Guè Pequeno in Italia, non proprio il primo arrivato.

Esce così "Sfera Ebbasta", album che riprende chiaramente il nome del rapper e che è prodotto interamente da Charlie Charles e Chris Nolan. Nel disco spadroneggiano autotune e trap e la cosa ha aumentato ancor di più lo scompiglio intorno all'artista, senza contare il suo uso, mai nascosto, di codeina, droga pesante ottenuta da uno sciroppo per la tosse vietato in Italia e una bevanda gassata. Così sono iniziati anche attriti con artisti di un certo spessore, quali Salmo e Rocco Hunt, cosa che non ha fatto altro che aumentare la notorietà del rapper di Cinisello. Il disco però è stato indubbiamente un successo. Il singolo "Figli di Papà" ha più di dieci milioni di visualizzazioni su YouTube ed è disco d'oro. Ci sono due collaborazioni con SCH, rapper francese, e "Cartine Cartier" ha permesso di avvicinare Sfera anche al pubblico transalpino. Senza contare poi altri pezzi significativi, come "Visiera a Becco", che è rimasto per più di qualche giorno tra le tendenze di YouTube, ottenendo un milione di visual in pochissime ore. Sfera Ebbasta dunque, con un solo album ufficiale alle spalle, si è già ritagliato uno spazio importante nella scena musicale italiana, tanto che Marracash e Guè Pequeno lo hanno chiamato per il remix di "Scooteroni", singolo che deve lanciare il repack del loro successo "Santeria".

Quale periodo migliore del Natale per cavalcare l'onda del successo dunque? È uscito allora il 2 dicembre uno "Special Box", che contiene "Sfera Ebbasta" (l'album uscito per Def Jam) e "XDVR Reloaded", che quindi è finalmente disponibile per tutti anche in formato fisico. In questo modo Sfera fa uscire un repack senza bisogno di dover inserire inediti o remix che forse avrebbero avuto un retrogusto strano, dato che il connubio Sfera Ebbasta-Charlie Charles sembra essere inscindibile. Inoltre, in questi giorni, il rapper di Cinisello ha girato Milano, Firenze e Roma per vendere una t-shirt limited edition firmata da Marcelo Burlon, stilista di grande livello, che veste anche un altro rapper, ovvero Future, anche qui, non proprio il primo che passa. Un vero e proprio incendio in espansione dunque e su cui molti stanno scommettendo. Questo piccolo repack non fa altro che aumentare la fibrillazione dei fan, che, dopo il tour, si aspettano un altro disco, che faccia definitivamente sfondare Sfera, mettendolo già nell'olimpo del rap italiano moderno.

Tracklist

(Sfera Ebbasta)

1. Equilibrio

2. Figli di Papà

3. Balenciaga (feat.SCH)

4. Notti

5. Visiera a Becco

6. No No

7. BRNBQ

8. Bang Bang

9. Quello Che Non Va

10. Cartine Cartier (feat. SCH)

11. BHMG

(XDVR Reloaded)

1. XDVR

2. SG4AM1

3. Panette

4. No champagne

5. Mercedes nero (feat. Tedua & IZI)

6. Te lo do

7. Brutti sogni

8. Più forte

9. Tutti scemi

10. Rapina

11. Zero

12. Marshmallow

13. Ciny

14. XDVRMX (feat. Luche & Marracash)

15. Trap King