Il ritorno dei Decibel! Enrico Ruggeri riunisce la storica band

Da sinistra, Silvio Capeccia, Enrico Ruggeri e Fulvio Muzio (Tgcom24)

Tutti quelli abbastanza "maturi" da aver potuto seguire il Festival di Sanremo del 1980 ricorderanno senza problemi quel "Chi sei? C-c-c-c-contessa!" cantato da un ragazzo con i capelli biondi e gli occhialoni bianchi, leader dei Decibel, una delle band simbolo del punk italiano. Quel gruppo si sciolse poco dopo, a causa di problemi interni e di pressioni discografiche contrastanti, due componenti: Fulvio Muzio (co-autore insieme a Ruggeri proprio di Contessa) e Silvio Capeccia, cambiarono aria e intrapresero le lodevoli carriere di medico e imprenditore, Enrico Ruggeri invece andò contro tutto e tutti e continuò per la sua strada, diventando lo stimato cantautore che tutti oggi conosciamo, autore di grandi successi per sé - Mistero, Polvere, Ti avrò - e per gli altri - Il mare d'inverno per Loredana Bertè e Quello che le donne non dicono per Fiorella Mannoia su tutti - e conduttore televisivo e scrittore all'occorrenza.

A quasi 40 anni di distanza i destini di questi 3 ormai non più ragazzi si sono reincrociati, ed è bastato un attimo perché ad Enrico balzasse in testa l'idea di una storica reunion. E allora ecco Noblesse Oblidge, il nuovo disco dei Decibel la cui uscita è programmata per il prossimo Marzo: dovrebbe contenere 12 inediti, 3 grandi successi e la versione originale - con testo in inglese - di Vivo da re, title-track dell'album che diede il successo al gruppo. La band milanese aveva anche fatto un altro disco due anni prima, nel 1978, Punk, stroncato dalla critica e poco pubblicizzato dalla casa discografica, ma diventato col tempo un importante punto di riferimento per il mondo punk-rock italiano: nel punk italiano esistono due macrocategorie, quelli che si sono ispirati al primo album dei Decibel e quelli che si sono ispirati al secondo - ha dichiarato lo stesso Ruggeri, che aggiunge: questo non sarà un album di Enrico Ruggeri mascherato, ma un vero terzo disco dopo Punk e Vivo da Re, le musiche sono di Fulvio e Silvio esattamente come allora, io ho scritto i testi. Volevo fare qualcosa di diverso per il miei 60 anni, non il solito disco di duetti.

La copertina del futuro disco dei Decibel | Tgcom24

All'album seguirà anche un tour, in posti piccoli (come voluto dallo stesso Ruggeri) e in date limitate: si comincerà il 17 marzo a Crema (Teatro San Domenico), per poi continuare il 18 marzo a Pomezia (Club Duepuntozero), il 25 marzo a Foligno (Auditorium San Domenico), il 28 marzo a Torino (Club Le Roi), il 29 marzo ad Asti (Teatro Palco 19) e il 10 aprile a Milano (Teatro della Luna).