Aspettando Sanremo: Sergio Sylvestre

Sono due i reduci di Amici di Maria de Filippi entrati a far parte direttamente della categoria "big": una è Elodie, interprete passionale e raffinata, l'altro è il "big boy" Sergio Sylvestre, oltre due metri di ragazzone e una voce blues molto anni '70 ma allo stesso tempo moderna e attuale.

Padre haitiano e mamma messicana, nasce a Los Angeles e arriva in Italia all'età di 20 anni, innamorandosi del nostro paese e decidendo di restare. Diventa leader dei Samsara Beach e avvia un progetto live sulle spiagge italiane. E' il preludio a ciò che accade nel 2016, quando decide di intraprendere la strada di Amici superando tutti i provini fino ad entrare nella scuola. Qui viene subito notato per il suo timbro profondo e per il suo modo di interpretare: fa commuovere l'intera scuola con Hello e impone Impossible tra i suoi cavalli di battaglia. La strada del talent lo porta fino alla finale, dove vince contro Elodie e conquista il programma e un contratto con la Sony, che produce il suo primo album - Big Boy - da cui viene estratto l'omonimo singolo (scritto da Ermal Meta) che ottiene un buon successo discografico: sia il disco che il singolo conquistano il disco d'oro.

Carlo Conti ha scelto la sua Con te tra le 22 canzoni della prossima kermesse canora. Il brano si prospetta molto interessante, soprattutto per la presenza di Giorgia tra gli autori. Potrebbe essere una svolta verso un genere più "elegante" e più adatto a Sergio rispetto al pop "classico", e sarà importante capire come si comporterà dovendo cantare in Italiano, a dispetto di un intero disco d'esordio in inglese. Conti ha parlato del brano come un "lentaccio" che ha sfumature interessanti che valorizzeranno la sua voce e la sua interpretazione.

Sergio è adesso guidato da Lydia Mouton, vocal coach del compianto Michael Jackson e della sorella di Beyoncè, Solange Knowles.