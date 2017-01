Aspettando Sanremo: Giusy Ferreri

Giusy Ferreri si appresta a calcare per la terza volta in carriera il palco dell'Ariston.

Sembrava ieri, sono passati invece poco meno di 10 anni da quell'X-Factor che ha cambiato la vita di Giusy Ferreri, impegnata quest'anno per la terza volta al Festival di Sanremo. Di lei tutti ricordiamo gli inizi, con quella voce così particolare che da sempre è stata il suo marchio di fabbrica, associata a brani che fecero impennare anche la carriera dell'autore Roberto Casalino (coadiuvato dalla presenza del collega e amico Tiziano Ferro) come Non ti scordar mai di me e Novembre, che portarono al decollo del primo disco 'Gaetana'.

Segue poi un album di cover, che la porta a quello che doveva essere il passo decisivo verso il successo: il palco dell'Ariston. Nel 2011 la Ferreri presenta Il mare immenso, ma nonostante l'importante firma di Bungaro e la voce di Giusy la canzone (che chiude al decimo posto) non ottiene del tutto il successo sperato, mantenendola nel limbo che separa il successo dall'anonimato, da cui prova ad uscire con il secondo tentativo al Festival: Ti porto a cena con me ottiene però risultati simili al brano precedente, anche se il disco L'attesa non va malissimo e le consente di rimanere sulla cresta dell'onda.

La svolta arriva nel 2015, quando duetta con Baby-K cantando il ritornello di Roma-Bangok tornando a conquistare le radio come sei anni prima: decide quindi di buttarsi verso un genere più "carico" e vicino alla dance, ed ecco che la raccolta Hits presenta un altro singolo di successo: Volevo te, scritto da Fortunato Zampaglione (da non confondere con Federico dei Tiromancino), conquista le radio ed oggi sfiora i 28 milioni di visualizzazioni su Youtube.

E' su questa strada che Giusy Ferreri continuerà a camminare, giocandosi la carta del Festival in questa nuove veste e avvalendosi della collaborazione del famoso duo di produttori/dj Takagi-Ketra per Fa talmente male (che si potrebbe leggere anche "Fatalmente male", lo capiremo soltanto ascoltando il brano), alla cui musica collabora anche Fabio Catalano, con testo del già citato Casalino. Sarà un brano molto radiofonico secondo le indiscrezioni, e potrebbe essere il Festival della consacrazione per la cantante siciliana.