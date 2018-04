Eredivisie: vincono le prime quattro, nelle zone basse respira il Roda

Turno di Eredivisie senza particolari colpi di scena. Partendo dalle posizioni nobili della classifica, rotondo successo della capolista PSV Eindhoven, che contro il NAC Breda dilaga addirittura per 5-1. Dopo un primo tempo scosso solo dal rigore di van Ginkel, i bazoer bissano grazie ad un autogoal di Sadiq, che poco dopo accorcia le distanze. Il PSV segna ancora con de Jong e Pereiro, in mezzo l'altra autorete di Mets. Vince lontano da casa l'Ajax, che soffre ma riesce a matare un Groningen molto pungente. Avanti grazie alla marcatura vincente di van Weert, i biancoverdi falliscono un rigore con Mahi, subendo nella ripresa il pari di Kluivert. Chiude i giochi, Huntelaar. Rotondo 0-3, poi, quello dell'AZ Alkmaar all'ADO Den Haag, abbattuto dalle reti di Weghorst, Idrisi e Jahanbakhsh.

Cementifica la quarta posizione, inoltre, il Feyenoord Rotterdam, che schianta per 5-0 l'Excelsior inanellando il terzo successo consecutivo. Subito aggressivi nel primo tempo, gli attuali campioni d'Olanda marcano inizialmente il tabellino con Boetius e Toornstra, chiudendo i conti grazie a Vilhena. Nella ripresa, c'è spazio per Berghuis ed un autogoal di de Wijs. Crollo doloroso, al contrario, per l'Utrecht, che cede 3-2 in casa di un Willem II determinato ed arcigno. Nonostante i goal di Kerk e van der Steek, i padroni di casa pareggiano con Haye e Tsimikas. Nella ripresa, il Willem completa l'incredibile rimonta grazie al solito Sol. Prezioso anche l'1-2 dell'Heerenveen, che in casa dell'Heracles Almelo incanala la sfida con Thorsby e Zeneli. Inutile, nel finale, la rete di Darri per i bianconeri.

Nelle zone di bassa classifica, non si sblocca la sfida tra VVV Venlo e Twente, con gli ospiti che falliscono una ghiotta chance per rimescolare le carte in tavola. La salvezza continua a farsi dura. Perde addirittura, invece, lo Sparta Rotterdam, che cede i tre punti ad un PEC Zwolle ritrovato e di nuovo in corsa per un posto nei playoff-Europa League. Sotto a causa di una rete di Mokthar, il secondo collettivo di Rotterdam non riesce a pareggiare la sfida, subendo da Parszyszek la rete de definitivo 2-0. Secondo successo consecutivo, infine, per il Roda, che inguaia il Vitesse e rosicchia tre punti al Breda quartultimo. Avanti grazie a Schahin, gli ospiti ingranano nella ripresa, andando a segnare con Avdijai ed ancora Schahin.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

