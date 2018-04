Milan, contro l'Inter due cambi obbligati: Montolivo e Cutrone per Biglia e Silva

Ieri sera il Milan ha perso per 3-1 contro la Juventus: un risultato bugiardo visto che i rossoneri hanno tenuto testa ai bianconeri fino all'ottantesimo.

Due cambi obbligati in vista del derby

Gattuso deve fare a meno di due giocatori in vista del derby: uno è Lucas Biglia che ieri sera è stato ammonito (era diffidato ndr) ed Andrè Silva. L’uomo che ha deciso le ultime due gare contro Genoa e Chievo, ieri invece ha giocato una brutta partita, non gestendo praticamente un pallone e sbagliando di testa a tu per tu con Buffon. Il portoghese sarà sostituito da Cutrone e non da Kalinic che potrebbe trovare posto domenica prossima contro il Sassuolo

In cabina di regia invece si affiderà all'esperienza di Montolivo che non gioca titolare in Serie A dal 18 febbraio contro la Sampdoria a San Siro. Inoltre Gattuso dovrà verificare le condizioni dei giocatori più affaticati ieri sera, come Giacomo Bonaventura, Rodriguez e Davide Calabria.

ALLENAMENTO ANCHE A PASQUA!

Dopo il ko maturato nel finale della sfida contro la Juventus, i ragazzi di Mister Gattuso sono tornati in campo per preparare il prossimo appuntamento in programma mercoledì: il Derby contro l'Inter.

CAMPO E PALESTRA

Palestra e lavoro defaticante per i giocatori impiegati nel match dello Stadium. Per tutti gli altri componenti della rosa il lavoro si è svolto sul campo esterno del centro sportivo. Dopo il riscaldamento, i rossoneri hanno lavorato su alcune esercitazioni tecniche, basate su cross e tiri in porta. Ha chiuso l'allenamento una partitella a campo ridotto.

LUNEDÌ 2 APRILE

Per la giornata di lunedì è prevista una sola seduta con ritrovo nello spogliatoio fissato alle ore 11.00.