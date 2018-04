Roma, senti Dzeko: "Buon momento personale, contro il Barça dovremo stare attenti"

Sta trascinando la Roma a suon di goal, imponendosi come uno degli attaccanti più forti della Serie A e di tutta Europa. Intervistato in esclusiva ai microfoni di Roma Tv, Edin Dzeko ha parlato proprio dell'ultima sfida contro il Bologna, finita sull'1-1 grazie proprio ad un suo goal: "Buon momento? Dal punto di vista personale sì, quando si segna è così, però penso che abbiamo perso due punti, che alla fine possono essere importanti. Il calcio è questo, nel primo tempo anche se siamo stati troppo lenti, abbiamo avuto delle occasioni importanti e loro hanno segnato al primo tiro in porta, è un peccato".

In seguito, Edin Dzeko ha parlato della gara di Champions League contro il Barcellona: "Penso che alla fine abbiamo provato a vincere, abbiamo avuto altre occasioni nella ripresa e dopo il nostro pareggio, un po’ forse ci abbiamo pensato ma non è che abbiamo pareggiato per questo, se facciamo gol nel primo tempo la vinciamo noi, dobbiamo essere positivi perché ogni punto può essere importante. Ho parlato con il mister, in nazionale avevo giocato un po’ e sono tornato un po’ stanco. Il mister ha deciso di lasciarmi in panchina e ora è facile dire che sono insostituibile, prendiamoci questo punto perché alla fine potevamo anche perdere, loro erano tutti indietro a difendere".

Ultima analisi, poi, su come sta vivendo la stagione: "Sarò pronto per il Barcellona, ho fatto solo mezz’ora. Giochiamo tutta la stagione per affrontare match del genere, dovremo essere tutti pronti e concentrati, sappiamo chi avremo di fronte, peccato che si sia fatto male Ünder, speriamo non sia nulla di grave per Nainggolan. Daremo tutto. Dove passa la qualificazione? Sia andata che ritorno sono match importanti, ma la prima gara è importante, loro in casa loro possono fare 5 gol a tutti e dovremo stare attenti, loro sono pericolosissimi ma il mister ci preparerà al meglio".