Real Madrid, verso la Juventus tra la vittoria sul Las Palmas e i titolari a riposo

Il Real Madrid, come la Juventus, ha fatto il proprio dovere in campionato prima dell'andata dei quarti di finale di Champions League. Con una differenza sostanziale. Allegri si è dovuto giocare la gara contro il Milan facendo affidamento su tutti i titolari a disposizione per non rischiare di perdere punti importanti sulla strada dello scudetto. Zidane si è potuto concedere di lasciare a Madrid gente come Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos, con l'obiettivo preciso di averli al meglio per la sfida di Torino.

Gara che comunque, ha ricordato il tecnico al termine della sfida vinta contro il Las Palmas, sarà diversa dall'impegno di Liga: "Abbiamo ottenuto il risultato che volevamo contro il Las Palmas. La squadra ha giocato bene, offrendo una prestazione molto seria. Nacho? Non sappiamo l'entità del suo infortunio, nelle prossime ore svolgerà degli accertamenti. Juventus? Non significa niente il fatto che arriviamo a questo incontro reduci da tante vittorie. La gara di martedì sarà sicuramente differente rispetto a quella col Las Palmas". Certo a livello di risultato in sè, il Las Palmas non può essere paragonato alla Juventus. L'aspetto che più avrà fatto sorridere Zidane, probabilmente, è quello di aver ritrovato un Gareth Bale decisivo che in assenza di Cristiano Ronaldo si è preso la scena con una doppietta che ha messo in discesa la sfida di campionato.

In Spagna dicono che Florentino Perez vorrebbe il gallese in campo dal primo minuto in Champions League. Il solito Florentino, viene da dire. Più probabile che Bale possa essere un'arma dalla panchina, così come Lucas Vazquez che ha parlato ai microfoni di Marca: "Siamo in un buon momento, la Champions arriva al punto giusto. Viviamo una condizione buona da alcuni mesi, proveremo a sfruttare ciò anche martedì. Nacho? Potrebbe mancare martedì, vedremo dagli esami come sta. Las Palmas? E' stata dura a causa del rientro dalle Nazionali, Era importante vincere visto l'impegno con la Juve di martedì". L'abbondanza non manca a Zidane, ma anche Allegri ha diverse soluzioni a cui potersi affidare per cercare di fermare la corsa del Real Madrid all'unico vero obiettivo stagionale dei Blancos.