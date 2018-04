Campionato Primavera - Atalanta ed Inter non sbagliano, battute Lazio e Roma

La 24ma giornata del Campionato di Primavera 1 ha registrato gli autorevoli successi in vetta alla classifica di Inter ed Atalanta. Partiamo dai campioni della 70ma edizione della Viareggio Cup, che sulla scia dell'entusiasmo ritrovato hanno asfaltato col punteggio di 2-1 la Roma: al 5' Zaniolo apre le marcature in favore dei lombardi, che vengono raggiunti sul pari al 17' da Meadows; al 63' Rover realizza il gol che regala tre preziosissimi punti alla banda di Vecchi. L'Atalanta non è da meno, infatti la formazione di Brambilla ha espugnato Formello col punteggio di 3-1: al 9' Spizzichino porta in vantaggio i biancocelesti, ma Colpani, Kulusevski e Peli ribaltano la situazione permettendo agli orobici di portare a casa tre punti importantissimi. Infatti ora sia Atalanta che Inter risiedono in vetta con 47 punti, mentre Roma e Lazio rimangono rispettivamente al 4° ed ultimo posto con 42 e 15 punti.

Due sconfitte pesanti quindi per le romane, in quanto la Lazio ritorna in ultima posizione, mentre la Roma si vede scavalcata dalla Fiorentina che espugna Napoli con il punteggio di 2-0: Gori e Caso regalano la vittoria alla squadra viola, rimasta in dieci per l'espulsione rifilata a Ferrarini. Con questo successo i toscani salgono al 3° posto con 43 punti, mentre il Napoli vede allontanarsi i play-off con l'attuale 10ma posizione ricoperta con 28 punti. Nove in meno del Chievo vittorioso di misura sul Genoa. A decidere l'incontro è Vignato al 15', con l'ala clivense che consente ai suoi di festeggiare una vittoria importantissima, che li proietta al 5° posto con 37 punti, mentre il Genoa rimane 7° con 35. Uno in meno del Milan fermato nel big-match dalla Juventus sul punteggio di 0-0.

Alle spalle dei bianconeri si avvicina minaccioso il Torino dopo la vittoria raggiunta contro l'Udinese: Butic su rigore apre le marcature in favore dei granata, ma un'autorete di Ferigra Burnham rimette in partita i friuliani, che poi capitolano definitivamente sul gol realizzato al 48' da Borello. L'ala granata permette ai suoi di issarsi al 9° posto con 33 punti, mentre l'Udinese rimane ferma all'11° con 28 punti. Due in più del Sassuolo, uscito trionfatore dal derby emiliano con il Bologna: Frattesi e Mota indirizzano la sfida in favore dei neroverdi, che poi subiscono nel finale l'inutile rete siglata da Brignani. Con questa vittoria il Sassuolo sale al 12° posto, mentre il Bologna non si schioda dalla 15a posizione occupata con 17 punti. Infine ha chiuso il turno lo scontro diretto per la salvezza tra Sampdoria ed Hellas Verona: al 57' Buxton apre le marcature in favore degli scaligeri, che poi vengono rimontati dalle reti di Baldè e Veips. Con questo successo i blucerchiati al 13° posto con 25 punti, mentre i veneti rimangono fermi al 14° con 21.

RISULTATI:

Chievo - Genoa 1-0

15' Vignato

Inter - Roma 2-1

5' Zaniolo (I) 17' Meadows (R) 63' Rover (I)

Lazio - Atalanta 1-3

9' Spizzichino (L) 16' Colpani (A) 43' Kulusevski (A) 72' Peli (A)

Juventus - Milan 0-0

Sampdoria - Hellas Verona 2-1

57' Buxton (HV) 63' Baldè (S) 73' Veips (S)

Bologna - Sassuolo 1-2

2' Frattesi (S) 32' Mota (S) 91' Brignani (B)

Napoli - Fiorentina 0-2

4' Gori 66' Caso

Udinese - Torino 1-2

17' Butic [r.] (T) 29' Ferigra Burnham [aut.] 48' Borello (T)

CLASSIFICA

Atalanta* 47 Inter* 47 Fiorentina* 43 Roma* 42 Chievo* 37 Milan 36 Genoa* 35 Juventus 34 Torino* 33 Napoli 28 Udinese 28 Sassuolo** 26 Sampdoria* 25 Hellas Verona 21 Bologna* 17 Lazio* 15

*= una partita in meno

**= due partite in meno

PROSSIMO TURNO (14/4/18):

Sassuolo - Juventus

Atalanta - Napoli

Fiorentina - Udinese

Genoa - Bologna

Roma - Sampdoria

Hellas Verona - Lazio

Torino - Inter

Milan - Chievo

PRIMAVERA 2 GIR. A

Il 22° turno è andato agli archivi lasciando in eredità un duo in testa alla classifica, infatti Novara ed Empoli sono appaiate a 39 punti. I piemontesi in questa giornata non sono andati oltre l'1-1 in casa del Cesena: a Bellich ha risposto Ceccacci. I toscani invece hanno fatto bottino pieno contro il Cittadella grazie alla rete segnata da Scapin al 78'. Alle spalle della coppia di vetta troviamo la Spal, che non è andata oltre lo 0-0 contro la Cremonese. Un pari di cui approfitta il Venezia vincendo per 4-1 contro il Brescia: Muzzi dopo 6 minuti porta in vantaggio i lombardi, ma i veneti reagiscono ribaltando il risultato, infatti prima Serena al 14' firma il pari, poi Zennaro e Rossi realizzano i gol che valgono la vittoria per gli arancioneroverdi. Un successo che permette ai veneti di allontanarsi dallo Spezia, fermato sul 2-2 dal Parma: Longo e Patacchini portano sul doppio vantaggio gli emiliani, ma nel giro dieci minuti gli spezzini riagguantano il pareggio grazie a Lepri e Capelli. Infine ha chiuso il turno la vittoria della Virtus Entella sul Carpi: Spina e Magonara regalano il successo ai liguri.

RISULTATI:

Virtus Entella - Carpi 2-0

30' Spina [r.] 56' Magonara

Parma - Spezia 2-2

16' Longo (P) 76' Patacchini (P) 78' Lepri (S) 88' Capelli (S)

Spal - Cremonese 0-0

Venezia - Brescia 4-1

6' Muzzi (B) 14' Serena (V) 52' Zennaro (V) 77' Rossi (V) 92' Rossi (V)

Cesena - Novara 1-1

5' Bellich (N) 83' Ceccacci (C)

Cittadella - Empoli 0-1

78' Scapin

CLASSIFICA

Novara 39 Empoli 39 Cesena 37 Spal 31 Venezia 29 Cittadella 29 Spezia 28 Pro Vercelli 27 Brescia 26 Cremonese 24 Virtus Entella 22 Parma 16 Carpi 9

PROSSIMO TURNO (14/4/18):

Brescia - Spal

Carpi - Pro Vercelli

Cremonese - Cittadella

Empoli - Venezia

Novara - Parma

Spezia - Virtus Entella

PRIMAVERA 2 GIR. B

Il 22° turno ha visto il Palermo battere in trasferta il Crotone con il punteggio di 2-1: Sapone al 6' porta in vantaggio i calabresi, che vengono rimontati dalle reti di Ambro e Mendola. Gol che consentono al Palermo di raggiungere in vetta alla classifica il Cagliari, fermato col punteggio di 2-0 dal Foggia: Lauriola e Cavallini consentono ai pugliesi di festeggiare una vittoria insperata. Alle spalle del duo di testa rallenta l'Ascoli, fermato sull'1-1 dal Pescara: a Tassi risponde Borrelli in extremis. Un pareggio comunque utile ai marchigiani, in quanto alle spalle il Frosinone viene sconfitto per 1-0 dalla Salernitana: a decidere l'incontro un gol di Iurato al 16'. Una rete che consente ai granata di avvicinarsi alla Ternana, sconfitta per 3-1 nel derby dal Perugia: Barbarossa e Bagnolo portano sul doppio vantaggio i biancorossi, parzialmente rimontati da Sicari al 60', ma Amadio un quarto d'ora dopo richiude definitivamente la contesa. Il turno è stato infine chiuso dallo spettacolare derby andato in scena tra Benevento ed Avellino: De Caro al 13' porta in vantaggio i sanniti, che poi allungano grazie alle reti di Donnarumma e Sparandeo; gli irpini non ci stanno ed accorciano le distanze con Sollazzo, ma Santarpia al 68' riporta i padroni di casa sulle tre reti di vantaggio; Wilmots al 72' sigla il 4-2, ma un autogol di Karas rimpingua ulteriormente il bottino dei sanniti, che poi subiscono il gol del definitivo 5-3 da parte di Carbonelli.

RISULTATI:

Foggia - Cagliari 2-0

17' Lauriola 71' Cavallini

Ternana - Perugia 1-3

42' Barbarossa (P) 50' Bagnolo (P) 60' Sicari (T) 77' Amadio (P)

Crotone - Palermo 1-2

6' Sapone (C) 18' Ambro (P) 82' Mendola (P)

Salernitana - Frosinone 1-0

16' Iurato

Ascoli - Pescara 1-1

19' Tassi (P) 90' Borrelli (A)

Benevento - Avellino 5-3

13' De Caro (B) 33' Donnarumma (B) 38' Sparandeo (B) 55' Sollazzo (A) 68' Santarpia (B) 72' Wilmots (A) 83' Karas [aut.] 85' Carbonelli (A)

CLASSIFICA

Palermo 39 Cagliari 39 Ascoli 37 Crotone 32 Frosinone 31 Pescara 30 Bari 29 Ternana 29 Perugia 28 Benevento 26 Salernitana 22 Foggia 21 Avellino 0

PROSSIMO TURNO (14/4/18):

Ascoli - Ternana

Bari - Salernitana

Cagliari - Benevento

Frosinone - Crotone

Palermo - Pescara

Perugia - Foggia