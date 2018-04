NBA - Vittorie esterne per Detroit e Sacramento. Atlanta ok sui Magic

BROOKLYN NETS - DETROIT PISTONS 96-108

I Pistons espugnano il Barlcays Center per la seconda volta in stagione e non sono ancora matematicamente fuori dalla lotta playoff. A 5 gare dal termine della RS, il distacco della Mo-Town dall'ottavo posto è di 4 gare. Senza Blake Griffin, Detroit cavalca la buona serata di Reggie Jackson (29 punti) e quella di Stanley Johnson ed Ish Smith (17 ciascuno), tenendo a bada la vivacità dei Nets, i quali davanti al proprio pubblico tentano in tutti i modi di fare bella figura. Joe Harris e Jarrett Allen sono con 15 punti i migliori marcatori di Brooklyn, alla quale è mancata la zampata finale, poichè negli ultimi minuti va a sbattere contro il muro difensivo eretto da coach Stan Van Gundy. Per Detroit, dunque, una vittoria che sa comunque di sconfitta.

Brooklyn Nets - Punti: Harris 15, Allen 15, Hollis-Jefferson 14. Rimbalzi: Hollis-Jefferson 8. Assist: Russell 7, LeVert 7.

Detroit Pistons - Punti: Jackson 29, Johnson 17, Smith 17. Rimbalzi: Drummond 14. Assist: Johnson 4.

ATLANTA HAWKS - ORLANDO MAGIC 94-88

In una sfida tra squadre che hanno da dire ben poco in questo finale di stagione, trionfano gli Hawks che pongono fine alla striscia che li vedevano sconfitti da 5 gare di fila. Gli Hawks, con la W di questa notte, abbandonano l'ultimo posto della Eastern Conference, proprio a discapito di Orlando. È Tyler Dorsey con i suoi 19 punti il migliore marcatore dei padroni di casa, il go-to-guy di coach Budenholzer per una notte. Un paio di sue giocate, sono servite agli Hawks per respingere gli attacchi dei Magic sul finire di gara. Doppie doppie tra le fila dei padroni di casa per Dewayne Dedmon (17+10) e John Collins (10+11). Orlando tira male dal campo, con appena il 34-4%, in una serata nella quale si salvano in pochi, solo D.J. Augustin (20) ed il rookie Jonathan Isaac autore di un career-high di 15 punti.

Atlanta Hawks - Punti: Dorsey 19, Dedmon 17, Muscala 13. Rimbalzi: Collins 11. Assist: Prince 8.

Orlando Magic - Punti: Augustin 20, Isaac 15, Hezonja 14. Rimbalzi: Vucevic 14. Assist: Mack 5.

LOS ANGELES LAKERS - SACRAMENTO KINGS 83-84

Vittoria thriller dei Kings che si prendono lo Staples Center centrando una vittoria che va però solo a peggiorare la loro posizione in ottica futura Lottery. Gara equilibrata, decisa negli ultimi possessi, dove i Lakers pagano un paio di turnovers di troppo, consentendo agli avversari di andarsi a prendere la W. Buddy Hield scrive 19, 15 di Bogdan Bogdanovic d 11+7 di Willie Cauley-Stein. Orfani di Lonzo Ball, LA denota una difficoltà marcata nell'organizzare azioni d'attacco, sono in pochi a salvarsi in una squadra che prova solo 75 tiri in 48'. Il top scorer è Julius Randle con 19 punti, seguito da Kentavious Caldwell-Pope con 16. Per gli angeleni si tratta della settima sconfitta messa insieme nelle ultime nove partite disputate.

Los Angeles Lakers - Punti: Randle 19, Caldwell-Pope 16, Kuzma 13. Rimbalzi: Zubac 10. Assist: Ennis 4, Hart 4.

Sacramento Kings - Punti: Hield 19, Bogdanovic 15, Fox 14. Rimbalzi: Cauley-Stein 7. Assist: Fox 6.