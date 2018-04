Serie B, Parma vs Palermo: in palio punti pesanti

Un mese fa la gara del Tardini fu rinviata per neve, ad un mese dallo slittamento ecco che Parma e Palermo si ritrovano una di fronte l'altra per una sfida che metterà in palio punti molto pesanti. Da un lato, i crociati, hanno tutta l'intenzione di mettere i bastoni tra le ruote ad una big e fare suoi i tre punti che le permetterebbero di cementare la posizione playoff, mentre il Palermo, che va di corsa, tenterà di restare in scia dell'Empoli e superare il Frosinone, proprietario al momento della seconda piazza, che vale la promozione nella massima serie. All'andata la sfida si concluse sull'1-1, con il Palermo infarcito di riserve viste le tante assenze per via delle chiamate in Nazionale, mentre i crociati recriminarono a lungo per un gol annullato a Gagliolo senza motivi apparenti, gara che destò quindi più di una polemica.

Il Parma non vuole mollare la presa sulla zona playoff, l'impegno di questa sera però non è dei più agevoli. Rispetto al blitz di Avellino, mister D'Aversa pensa a qualche avvicendamento, cambierà quindi l'undici di partenza. In difesa spazio a Gazzola e Lucarelli, con Iacoponi e Gagliolo confermati, anche se Di Cesare potrebbe essere preferito all'ex Entella in virtù di un momento di forma eccezionale. Vacca agirà nelle vesti di playmaker, con Scavone e Dezi mezzali. Il tridente, per due terzi sembra fatto: Calaiò sarà il centravanti, con Siligardi ed uno tra Insigne o Baraye ai lati, con quest'ultimo favorito.

Parma (4-3-3): Frattali; Gazzola, Iacoponi, Lucarelli, Gagliolo; Dezi, Vacca, Scavone; Siligardi, Ceravolo, Baraye.

I rosanero hanno nel mirino il Frosinone, è ghiotta la chance questa sera per mettere la freccia ed operare il sorpasso. Buone notizie dall'infermeria. Torna a disposizione Dawidowicz, il quale prenderà il posto di Rajkovic nella difesa a tre composta anche da Szyminski e Struna. Mister Tedino non cambierà modulo, e schiererà i suoi con il solito 3-5-2, con la solida mediana folta composta da Rispoli, Gnahoré, Jajalo, Coronado ed Alesaami che parta favorito su Rolando. In attacco, spazio per la Gumina e Nestorovski. Trajkovski e Moreo importanti armi rosanero da poter utilizzare a gara in corso.

Palermo (3-5-2): Pomini; Szyminski, Struna, Dawidowicz; Rispoli, Gnahoré, Jajalo, Coronado, Aleeami; La Gumina, Nestorovski.