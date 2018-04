NBA - I Nuggets superano i Bucks in overtime; vittoria casalinga per i Warriors contro i Suns

DENVER NUGGETS - MILWAUKEE BUCKS 128-125

I Denver Nuggets sono una squadra in continua crescita e si stanno specializzando nel vincere le partite punto a punto e tutto ciò li potrebbe guidare allla loro prima apparizione ai playoffs dopo ben cinque anni di assenza. I Nuggets sono riusciti ad avere la meglio all'overtime contro un avversario ostico come i Milwaukee Bucks. A guidare la franchigia del Colorado alla vittoria numero quarantadue in stagione, ci ha pensato il solito Nikola Jokic. Il centro serbo ha offerto alla platea un'altra prestazione a tutto tondo, producendo 35 punti, 13 rimbalzi, 5 assist e 3 stoppate in 44 minuti sul parquet. A Jokic poi si sono aggiunti i 26 punti con 13 rimbalzi di Paul Millsap ed i 27 punti di Jamal Murray, che ha realizzato diciassette di questi dal quarto periodo in poi. Adesso i Nuggets sono ad una sola partita di distacco dai New Orleans Pelicans che occupano l'ottava posizione nella Western Conference, l'ultima disponibile per accedere ai Playoffs NBA.

Nonostante la sconfitta, bene anche i Milwaukee Bucks di coach Joe Prunty. La franchigia del Wisconsin ha giocato un'ottima partita, ma ha sciupato tutto negli ultimi minuti prima del quarto periodo e poi dell'overtime. Quindi per i Bucks non sono servite a niente le ottime prestazioni di Jabari Parker, che partendo dalla panchina, è stato sul parquet ben 39 minuti ed ha prodotto 35 punti e 10 rimbalzi, e Eric Bledsoe che che in 42 minuti di gioco, ha messo a referto 31 punti, 5 rimbalzi e 6 assist. I Bucks all' inizio dell' ultimo quarto guidavano di diciotto punti, ma purtroppo la squadra di Prunty non è riuscita a rimanere fredda e a chiudere i conti. Adesso mancano ancora due vittorie per raggiungere i playoffs ad Est.

NEXT GAME - I Milwaukee Bucks proveranno a conquistare una di queste due vittorie per accedere ai playoffs, nella sfida casalinga del BMO Harris Bradley Center dove ospiteranno i Boston Celtics. Mentre i Denver Nuggets ospiteranno al Pepsi Center, gli Indiana Pacers di Victor Oladipo.

GOLDEN STATE WARRIORS - PHOENIX SUNS 117-107

Dopo aver avuto notizie incoraggianti sulle condizioni di salute di Patrick McCaw, i Golden State Warriors sono riusciti a trovare la cinquantaseiesima vittoria stagionale, nella sfida casalinga contro i Phoenix Suns. A guidare al successo i Warriors ci ha pensato ancora una volta un Kevin Durant da 29 punti, 11 rimbalzi ed 8 assist, che ha condannato i Suns, alla quindicesima sconfitta consecutiva contro Golden State. Inoltre la franchigia della Bay Area ha avuto anche la conferma sulle condizioni di Steph Curry, che non dovrebbe rientrare per il primo turno dei Playoffs NBA e quindi per i Warriors toccherà farsi anima e coraggio ed affrontare una serie di Playoffs senza il due volte MVP della lega.

Ma non c'è stato solo Kevin Durant. Infatti a supportare KD ci hanno pensato un Draymond Green da 13 punti e 12 assist, il solito Klay Thompson che nella notte ha messo a referto ben 23 punti e poi Quinn Cook che ha offerto a coach Steve Kerr, un'altra solida prestazione, mettendo nel suo tabellino personale 17 punti, 4 rimbalzi e 6 assist. Adesso Golden State è a due vittorie consecutive, dopo aver perso quattro delle precedenti cinque prove.

I Phoenix Suns nonostante una grandissima prova di squadra non sono riusciti a spuntarla contro i campioni in carica. Infatti la franchigia dell'Arizona era partita a razzo riuscendo a chiudere il primo quarto avanti di due lunghezze. Ma dal secondo quarto in poi si è fatto sentire il divario tecnico tra le due squadre, con i Golden State Warriors che hanno accumulato un vantaggio tale da poter giocare a risparmio energetico l'ultimo periodo. Ed è proprio negli ultimi dodici minuti di gioco che i Suns hanno provato a farsi sotto, chiudendo con un parziale di 30-23, che però è riuscito a rendere solamente meno dolorosa la sconfitta. Quindi a niente è servita un'altra ottima prestazione del rookie Josh Jackson, che ha chiuso con 22 punti, 2 rimbalzi e 5 assist. Bene anche Marquese Chriss che ha messo a referto 22 punti e nove rimbalzi.

NEXT GAME - I Phoenix Suns hanno aperta una serie negativa di ben quindici sconfitte consecutive e proveranno a cacciare via questo filotto di sconfitte nella sfida casalinga contro i Sacramento Kings. Mentre per i Golden State Warriors adesso li attende la difficilissima trasferta in Oklahoma, dove affronteranno alla Chesapeake Energy Arena, gli Oklahoma City Thunder di Russell Westbrook.