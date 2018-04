Milan, calendario intenso ad aprile: si inizia mercoledì con il derby

Il Milan ha già archiviato il ko di sabato sera contro la Juventus ed è tornato già al lavoro per preparare il prossimo appuntamento in programma mercoledì ovvero il derby contro l'Inter. Solamente con una vittoria i rossoneri potranno tornare in gioco per la rincorsa al quarto posto.

La squadra di Gattuso si appresterà a disputare l'ennesimo mese di fuoco. Si inizia con la super sfida contro i cugini neroazzurri che era originariamente programmata per il 4 marzo ma era poi stata rinviata per onorare la scomparsa di Davide Astori. Dopo di che il Milan riceverà prima il Sassuolo, poi il Napoli. Ma andiamo a leggere nel dettaglio le gare in programma per aprile.

IL CALENDARIO DI APRILE

Mercoledì 04 aprile alle ore 18.30: Milan - Inter

Domenica 08 aprile alle ore 20.45: Milan - Sassuolo

Domenica 15 aprile alle ore 15.00: Milan - Napoli

Mercoledì 18 aprile alle 20.45: Torino - Milan

Sabato 21 aprile alle ore 20.45: Milan - Benevento

Domenica 29 aprile alle ore 15.00: Bologna - Milan

Calendario intenso quello del Milan, ma potrà contare sul fattore San Siro. Difatti, quattro delle sei gare in programma ad parile si giocheranno tra le mura amiche del Meazza. Solamente due le trasferte per il Diavolo contro squadre di media classifica, cioè Torino e Bologna.

Ma a Milanello si penserà partita per partita. Contro l'Inter mancheranno Biglia, squalificato, e un vero titolare al centro dell'attacco. Difatti Gattuso è alle prese con chi schierare dal primo minuto nel derby. Andrè Silva, nel ko contro i bianconeri, non ha convinto e nemmeno Kalinic, entrato per il portoghese, non offre garanzie migliori dell'ex porto. Molto probabilmente, il tecnico rossonero si affiderà alla fame di gol di Cutrone. Di fronte ci sarà una squadra, quella di Spalletti, in netta crescita nelle ultime gare.