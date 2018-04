Real Madrid, rosa al completo per il match contro la Juventus

Sabato, una vittoria facile che ha permesso di far riposare diversi titolari; ora, in vista della trasferta di Champions League, il ritorno dell’artiglieria pesante. Zinedine Zidane ha convocato 24 giocatori per il match contro la Juventus, valevole per l’andata dei quarti di finale della Coppa più ambita: se per la gara contro il Las Palmas il francese aveva concesso un turno di riposo a tanti giocatori reduci dagli impegni con le nazionali, per la sfida ai bianconeri nessun calcolo.

Ecco dunque di nuovo a disposizione Cristiano Ronaldo, Kroos, Marcelo, Isco e Sergio Ramos, tutti esentati dal viaggio al Gran Canaria e verosimilmente in campo all’Allianz Stadium; presente nella lista anche Nacho Fernandez, uscito in lacrime nell’ultima partita di Liga e per il quale si temeva un infortunio serio alla caviglia. Dunque, per Zidane c’è solo l’imbarazzo della scelta: l’ipotesi più probabile è quella di rivedere uno schieramento con un 4-3-1-2 di base. Davanti a Keylor Navas in porta, difesa a 4 con Carvajal a destra e Marcelo a sinistra, ai lati di Sergio Ramos e Varane che andranno a comporre la coppia centrale; trio di centrocampo intoccabile formato da Kroos, Casemiro – a cui l’allenatore transalpino non ha rinunciato nemmeno contro il Las Palmas dopo i 180 minuti con la maglia del Brasile nelle due amichevoli - e Modric, mentre in avanti si va verso il ritorno del trequartista Isco, alle spalle del duo offensivo Benzema-Cristiano Ronaldo.

Attenzione però ad una possibile mossa a sorpresa, con l’inserimento di un Gareth Bale in gran forma: sabato pomeriggio ha sfruttato la chance concessagli per esibirsi in una doppietta che ha contribuito al successo per 3-0 e quindi si candida a ricostituire la BBC, in campo dall’inizio soltanto due volte in questa stagione. A Cardiff, la mossa vincente di Zidane fu lo schieramento di Isco proprio al posto di Bale: chissà che a Torino i ruoli dello spagnolo e del gallese non si invertano.

La lista completa dei convocati:

Portieri: Keylor Navas, Casilla e Luca.

Difensori: Carvajal, Vallejo, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Theo e Achraf.

Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Llorente, Asensio, Isco, Kovacic e Ceballos.

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Lucas Vázquez e B. Mayoral.