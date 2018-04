NBA- vittorie interne per Cleveland e Portland contro Mavs e Grizzlies

Cleveland Cavaliers vs Dallas Mavericks 98-87

Vittoria più complessa del previsto per I Cleveland Cavaliers che comunque acciuffano il terzo successo consecutivo contro i Dallas Mavericks. Ottimo inizio per la squadra ospite che con Barnes e Smith Jr. si porta subito in vantaggio, con Love che prova a mantenere a contatto i suoi. Reazione Cleveland che costruisce il parziale con Hood e James, ma che immediatamente dopo subisce il contro parziale Dallas interamente firmato Barnes. Ottimo primo quarto dei Mavericks che chiudono la frazione con un discreto vantaggio sui padroni di casa. Secondo quarto che segue il medesimo copione del primo, con Cleveland costretta a rincorrere contro dei Mavs particolarmente ispirati da McDermott, Ferrel e Nowitzki che danno il loro importante contributo alla causa. A mantenere in partita i Cavs sono Smith, supportato da Nance Jr. e Hood, che guidano successivamente alla rimonta nei minuti finali del primo tempo, che si concretizza con il vantaggio minimo, affacciandosi al terzo quarto.

Reazione Dallas che si fa attendere meno di un minuto, con Nowitzki e Powell che infilano una tripla ciascuno che riporta Dallas avanti, con successivo strappo di Barnes che risponde alle iniziative di James e Calderon. Vantaggio Dallas che cresce sotto i colpi di Smith Jr. e Finney-Smith, con la squadra di casa che prova a tenere botta con Osman e Clarkson, per un terzo quarto che si conclude con Dallas ancora avanti. Ultima decisiva frazione che vede i Mavericks tenere banco per i primi tre minuti, per poi subire il parziale decisivo di 13-0 targato soprattutto Lebron James, con l’aiuto di Clarkson, Smith e Thompson, che indirizza definitivamente la partita in favore dei vicecampioni in carica.

Cavaliers: James e Clarkson 16, Smith 15, Love 13, Hood 9, Calderon 8

Mavericks: Barnes 30, Smith Jr. 14, McDermott 9, nowitzki 9, Ferrell 8

Portland Trail Blazers vs Memphis Grizzlies 113-98

Vittoria netta per I Portland Trail Blazers, che si impongono contro dei Memphis Grizzlies, che, in questo momento della stagione, alternano buone prestazioni a vere e proprie uscite a vuoto. Partono subito a mille i padroni di casa con un parziale di 7-2 propiziato da Nurkic, Lillard e Turner, per un primo quarto che vede i Grizzlies fin da subito costretti a rincorrere. Martin e Selden provano a scuotere la loro squadra, ma McCollum si accende portando il vantaggio oltre la doppia cifra, limitato solo dalle successive triple di McLemore e Gasol che, con successivo contributo di Selden, Davis e Brooks, limitano i danni per un primo quarto che comunque vede i Blazers saldamente in vantaggio. Botta e risposta nei primi minuti di secondo quarto, fino al parziale di 8-0 in favore di Memphis, costruito da Teague e Brooks, che riporta i Grizzlies ad un solo punto in passivo. Portland continua a giocare, subendo tuttavia il contraccolpo, vedendo i Grizzlies prima pareggiare con Simmons e successivamente trovare il primo vantaggio della partita con Brooks. Segue la reazione dei padroni di casa che con un parziale di 7-2 riagguantano il vantaggio alla scadere del primo tempo.

Terzo quarto decisivo per le sorti della partita con Portland che allunga immediatamente sul + 10 con McCollum e Turner. Memphis arranca e i padroni di casa aumentano ulteriormente il vantaggio con Lillard e McCollum a guidare, perfettamente supportati da Aminu e Turner, per un +20 che si concretizza in breve tempo e chiude virtualmente la partita, nonostante una timida reazione ospite targata Brooks. Ultimo quarto che vede l’ultimo, disperato tentativo di rimonta Grizzlies con un notevole 15-0 di parziale, arrivato tuttavia troppo tardi e contenuto da Turner e Aminu che assicurano una meritata vittoria per la squadra dell’Oregon.

Trail Blazers: Lillard 27, McCollum 20, Aminu 17 e Turner 17, Nurkic 10, Collins 7

Grizzlies: Brooks 28, Selden 17, McLemore 13, Martin 10, Gasol e Teague 7