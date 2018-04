Roma, Nainggolan in forte dubbio per il Barcellona

Mancano solo due giorni alla sfida più attesa, quella contro il Barcellona al Camp Nou per l’andata dei quarti di finale di Champions League, ma la Roma non ci arriva nel migliore dei modi. Sul versante dei risultati, il pareggio contro il Bologna ha rallentato la corsa dei giallorossi all’obiettivo di terminare il campionato nelle prime 4 in classifica, mentre dal punto di vista tattico Eusebio Di Francesco non dorme sonni tranquilli.

A destare le maggiori preoccupazioni sono le condizioni di Radja Nainggolan: il belga è uscito dopo poco più di un quarto d’ora per un risentimento muscolare al flessore destro in seguito a un trauma contusivo. Lo stesso giocatore ha avuto sensazioni negative al momento della sostituzione ed il tecnico ha dichiarato a fine match: “Per la mia esperienza uscire in quel modo lì non è una cosa positiva. Mi aveva detto di aspettare, se però molla lui vuol dire che c'è qualcosa di veramente importante”. In mattinata però si è registrata la presenza in gruppo del centrocampista nella seduta d’allenamento, seppur in parte, e dunque crescono in qualche modo le speranze di vederlo sul terreno di gioco del Camp Nou, anche se sarà decisivo il parere del medico per evitare di peggiorare la situazione.

Non solo Nainggolan tiene in ansia Di Francesco, perché ci sono altri due giocatori non al meglio. Lorenzo Pellegrini ha saltato la trasferta del Dall’Ara per un problema al polpaccio, ma anche lui ha lavorato parzialmente con i compagni e le possibilità di essere convocato per Barcellona sono concrete. Per Cengiz Under invece è altamente probabile il forfait: il turco non era a disposizione per la gara contro il Bologna dopo essere tornato malconcio dagli impegni con la sua Nazionale e questa mattina non ha partecipato all’allenamento. Pronto Stephan El Shaarawy a prendersi il posto da titolare nel tridente offensivo insieme a Dzeko e Perotti, con Gerson – provato sabato all’uscita di Nainggolan -, De Rossi e Strootman a centrocampo – sempre se il belga non ce la faccia; in difesa invece nessun dubbio, con la linea a 4 classica formata da Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov davanti ad Alisson.