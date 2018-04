Tennis - Ranking ATP: Nadal torna numero uno; Isner entra in top ten

Come ogni lunedì dell'anno, anche a pasquetta si aggiorna il ranking dell'ATP ed oggi c'è qualche cambiamento rilevante nella top ten. Dopo il Master 1000 di Miami cambia il leader mondiale: Federer scende di una posizione a causa dell'eliminazione al primo turno del torneo americano, mentre Nadal torna in testa anche se non scende in campo dall'Australian Open. Lo spagnolo dunque approfitta dell'inattesa debacle dello svizzero, vincitore in Florida lo scorso anno, per riprendersi lo scettro in vista della stagione sulla terra, dove sarà chiamato a difendere i tanti punti fatti lo scorso anno.

A distanza siderale dai due eterni rivali c'è Marin Cilic, fisso sul terzo gradino del podio dopo la finale australiana. Il croato però vede avvicinarsi pericolosamente Alexander Zverev, finalista a Miami, che dista solo sessanta punti dallo spilungone balcanico. Sono pochi i punti che dividono i tennisti dal terzo al sesto posto. Alle spalle del giovane tedesco, infatti, c'è Grigor Dimitrov, superato proprio grazie alle prestazioni di Sacha in Florida, seguito da Martin del Potro, autore di un bel torneo in terra americana. Cinquecento i punti che dividono Palito dalla posizione che vale il podio. Completano la top ten Dominic Thiem (7) e Kevin Anderson (8) entrambi stabili nelle loro posizioni dopo la settimana a stelle e strisce, mentre sale alla posizione numero nove John Isner. L'americano eguaglia il best ranking in carriera grazie alla vittoria a Miami, primo Master 1000 del suo palmarés, ed estromette dalla top ten Lucas Pouille, preceduto dal belga David Goffin.

Continua la discesa di Novak Djokovic, ora numero tredici al mondo, e scende anche Fabio Fognini che perde due posizioni attestandosi ora al numero venti a causa della mancata difesa della semifinale di Miami ottenuta lo scorso anno. Restano stabili Paolo Lorenzi, numero 57 al mondo, e Andreas Seppi, numero 62, mentre perde due posizioni ma resta nei cento Marco Cecchinato, che si attesta alla 99. Escono dalla top 100, invece, Thomas Fabbiano (102) e Matteo Berrettini (104). Trova il best ranking Stefano Travaglia che sale alla 109esima piazza dopo il successo nel Challenger di Marbella.