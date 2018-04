Juventus-Real Madrid - Dilemma bianconero: chi al posto di Pjanic?

C'è un dilemma che aleggia nella testa di Allegri ed in quella dei tifosi della Juventus: chi prenderà il posto di Miralem Pjanic nella sfida contro il Real Madrid? Il bosniaco sarà squalificato per l'andata dei quarti di finale di Champions League assieme a Mehdi Benatia, ma se il marocchino non è di difficile sostituzione, il centrocampista lo è. L'ex Roma è diventato uno dei giocatori più importanti nel sistema bianconero, è l'equilibratore della squadra nonché il creatore di gioco. La sua presenza nel centrocampo di Madama è fondamentale, ma domani la Vecchia Signora dovrà farne a meno e le vie percorribile sono principalmente due: Rodrigo Bentancur e Claudio Marchisio.

Partiamo dal veterano bianconero. Il numero otto è ormai fuori dall'undici titolare di Massimiliano Allegri e anche come sostituzione a gara in corso non è molto considerato, ma la sua esperienza e le comunque buone capacità d'impostazione ne fanno un valido candidato a rimpiazzare Pjanic. Settimana scorsa abbiamo parlato di come il futuro del Principino dipenda molto dalle partite contro Milan e Real Madrid e dopo l'assenza contro il Diavolo la sua voglia di scendere in campo sarà altissima, tuttavia le difficoltà di Marchisio nel giocare al ritmo della Champions non si può sottovalutare. Il centrocampista torinese, in campionato, non scende in campo dal match contro l'Udinese ed in coppa ha giocato solo diciannove minuti nella gara di ritorno contro il Barcellona. E' evidente, dunque, che il Principino non è la prima scelta di Allegri.

Se infatti esiste una scelta allegriana, quella è certamente Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguagio è stato lanciato contro l'altra grande spagnola, il Barcellona, nella prima partita di Champions League di quest'anno dove ha tenuto bene il campo prima che la squadra naufragasse, e anche contro il Tottenham è entrato negli ultimi venti minuti quando si doveva mettere in sicurezza il passaggio del turno. L'ex Boca Juniors è in un ottimo momento di forma e lo ha dimostrato anche con la nazionale nella tournée cinese svolta nell'ultima pausa del campionato e la partita di domani sembra essere l'occasione della vita. Il classe '97 sta avendo una crescita costante sotto l'egida del tecnico livornese ed è l'unico, oltre a Pjanic s'intende, in grado di dare ritmo ad una squadra che ne ha un estremo bisogno. La garra, il controllo del pallone, la calma con cui riesce a giocare sono i segnali che Allegri cerca in un centrocampista e l'inserimento domani sera è quindi molto probabile.

La scelta di Bentancur su Marchisio potrebbe anche essere dettata da un quesito sul futuro. Pjanic, infatti, è legato alla Juventus da un contratto sino al 2021, ma le sirene dei top club europei, Paris Saint Germain in primis, potrebbero far puntare i piedi al bosniaco che quindi rimarrebbe solo in caso di un cospicuo aumento. Se quindi la società della Continassa non fosse propensa ad elevarne gli emolumenti, l'ex Roma potrebbe partire e si aprirebbe la caccia al sostituto che, però, potrebbe essere proprio Bentancur. E' evidente, quindi, che per l'ex Boca la partita di domani sarà anche un vero e proprio banco di prova qualora dovesse scendere in campo dal primo minuto.