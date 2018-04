Atalanta - Gasperini introduce la gara con la Sampdoria

Profumo d'Europa. L'Atalanta attende, nel catino di casa, la Sampdoria, recupero della 27esima giornata di A. Tre successi - l'ultimo per 2-0 con l'Udinese - per avvicinare la sesta posizione, al momento occupata dal Milan - mercoledì impegnato con l'Inter. Gasperini fiuta l'aggancio, ma ben conosce le qualità della compagine ligure. La formazione diretta da Giampaolo sbarca a Bergamo con tre sconfitte sul groppone, ma, al pari dell'Atalanta, culla ancora propositi di grandezza. Ottava piazza in coabitazione con la Fiorentina a quota 44.

Occasione propizia, l'Atalanta, con una vittoria, può cancellare la Samp dalle nobili zone della graduatoria, ridurre la margherita di squadre in lotta per l'Europa.

"Domani non sarà una gara decisiva, ma se vincessimo, faremmo un grande passo avanti. È vero che arriviamo alla partita in vantaggio, ma questo non ci mette nelle condizioni di fare calcoli: dobbiamo giocarla per un solo risultato. Noi speravamo di arrivare a questo incontro nella condizione di poter superare la Samp, invece siamo già davanti ed è un vantaggio, ma non dobbiamo accontentarci di questo perché vincendo abbiamo la possibilità di creare un distacco importante".

Guardia alta, l'attuale flessione non cancella le ottime cose costruite nei mesi scorsi. Le frecce all'arco doriano sono molteplici, l'Atalanta non può sottovalutare la sfida. Ruolo chiave può avere il terreno amico, il pubblico può pilotare l'undici di Gasperini. Un successo può spalancare orizzonti interessanti.

"La Samp è una squadra che ha una sua idea di gioco ben precisa dall'anno scorso e che ha dimostrato di avere un valore importante in questo campionato. La nostra intenzione è quella di ripetere la prestazione fatta con l'Udinese giocando con pazienza e ritmo. Stiamo attraversando un ottimo momento: dobbiamo mantenere concentrazione, attenzione e carica. Giochiamo in casa, se sapremo sfruttare il fattore campo potrebbe diventare difficile per chi ci insegue riprenderci. Se noi non sbagliamo, possiamo innanzitutto difendere il settimo posto. Poi nel caso penseremo anche a chi ci sta davanti".

Fonte dichiarazioni TuttomercatoWeb