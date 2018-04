Fiorentina, le considerazioni di Pioli

Dodici punti, un filotto lungo quattro partite. La Fiorentina si trova saldamente nella parte sinistra della classifica e può colorare ulteriormente il finale di campionato. Pioli è alla testa di un gruppo giovane e ambizioso, forgiato nel tempo. La qualificazione alla prossima Europa League non è utopia, ma passa da un ulteriore passo in avanti in termini di personalità. Dopo la vittoria con il Crotone, possibile qualche avvicendamento per non perdere brillantezza e impatto.

"La squadra sta dando delle buone risposte, è un gruppo disponibile. Contro il Crotone è stata una buona partita, dove abbiamo meritato di vincere. Più vai avanti nella stagione, più le partite acquistano di peso. Incontriamo un avversario molto fisico, avremo bisogno di freschezza ed energia mentale. Cambiare qualcosa credo che sia opportuno".

Alle porte la trasferta di Udine. Il momento delicato della compagine diretta da Oddo - mano tesa di Pioli nei confronti del tecnico bianconero in conferenza - sembra indirizzare la contesa, ma l'allenatore viola non è dello stesso avviso. Dopo il cambio in panchina, una netta sterzata in casa Udinese, prima della citata crisi. Squadra quindi con la bava alla bocca, da prendere con le pinze.

"Questa trasferta è difficilissima, loro daranno l’anima per fermare questa striscia negativa. Noi vogliamo fare di tutto per continuare la nostra striscia positiva. Oddo è un tecnico giovane, capace, ha ottenuto subito grandi risultati, adesso fa più fatica, ma questo è il calcio. L’Udinese è sempre stata in partita. Ci creerà difficoltà".

Fonte dichiarazioni Viola Channel, parole riportate da TuttomercatoWeb