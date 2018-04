Champions League - Siviglia, Montella: "Ci giocheremo le nostre carte"

Il Siviglia si prepara alla grande notte del Sanchez Pizjuan. Le stelle europee tornano a brillare nel caldo cielo andaluso e questa volta a far visita ai Nervionenses sarà il Bayern Monaco, fresco di goleada nel Klassiker. Dopo aver eliminato il Manchester United, Vincenzo Montella vuol prendere un altro scalpo eccellente: "Abbiamo gia' fatto la storia ma non siamo soddisfatti e ci giocheremo tutte le nostre carte fino alla fine, insieme, squadra e tifosi, come sempre".

Dopo aver eliminato i Red Devils ed aver fermato il Barcellona nella Liga, Montella deve trovare il modo di bloccare il Bayern: "Lotteremo fino alla morte. Non credo che tenere la palla sia una tattica ma se ci riusciamo, avremo più chance di vincere la partita anche se loro sono abituati a fare possesso, a creare molte occasioni e segnare tanti gol.Dovremo cercare di impedirglielo. Noi lavoriamo sempre con la convinzione di migliorare partita dopo partita ed e' quello che voglio a prescindere dall'avversario che abbiamo davanti". Il tecnico italiano esprime parole d'elogio anche per Jupp Heynckes: "E' un uomo di calcio molto pratico, che non vende fumo. Fa cose semplici ma con molto ordine e le sue squadre capiscono al volo le sue idee".

Parlando, invece, della sua squadra, Montella si dice preoccupato per Mercado e Navas: "Mi preoccupa solo la forma di Mercado e Navas, il resto del gruppo sta bene". Per quanto riguarda il poco impiego degli acquisti di Gennaio, l'ex allenatore del Milan difende così le sue scelte: "I nuovi arrivati stanno crescendo moltissimo a livello fisico. Sandro non giocava da mesi e lo stiamo portando alla stessa condizione del resto della squadra. Continuo a credere in lui come in Roque Mesa anche se hanno giocato meno di quanto io stesso mi aspettassi ma hanno ancora tempo per dimostrare quanto valgono".