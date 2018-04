Milan, meno due al derby

A Milanello si sta preparando l'importante sfida di mercoledì contro l'Inter. Il derby è l'ultima chance che i rossoneri avranno per continuare a sognare la qualificazione alla prossima Champions League. Solo un successo contro i nerazzurri permetterebbe alla squadra di Gattuso di continuare a rincorrere il quarto posto, occupato proprio dai cugini distante ora otto punti.

LAVORO ATLETICO E TATTICO

Alle 11.30 la squadra è subito scesa in campo, iniziando la seduta con una serie di esercizi tra gli ostacoli bassi atti all’attivazione muscolare e proseguendo con del lavoro aerobico, in particolare corsa con variazioni di ritmo lungo il perimetro del campo. Successivamente, la squadra si è concentrata su lavoro tecnico, possesso palla e tiri in porta, prima di iniziare la parte dedicata alla tattica in preparazione del derby; l’allenamento si è concluso con una partitella su campo ridotto.

MARTEDÌ 3 APRILE

La rifinitura è prevista nel pomeriggio, con ritrovo in spogliatoio alle 16.30. Allenamento preceduto alle 15 dalla consueta conferenza stampa prepartita di mister Gattuso.