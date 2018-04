Champions League - Bayern Monaco: le parole di Heynckes ed Javi Martinez

Il sorteggio ha portato in dote un avversario agevole sulla carta, per il Bayern Monaco, che in questi quarti di finale di Champions League dovrà vedersela contro un Siviglia inferiore tatticamente ma comunque da non sottovalutare. Intervenuto in conferenza stampa con il suo tecnico Jupp Heynckes, è stato Javi Martinez a parlare degli andalusi: "Si tratta di una squadra che ha fatto molto bene negli ultimi anni e che ha scritto la storia in Europa League. Sono molto pericolosi e si tratta di una squadra molto forte anche se non sono conosciuti al pari di Barça e Real".

In seguito, Martinez invita i suoi a non perdere la calma: "Dobbiamo dare il 100% per passare il turno e fare attenzione perché in casa loro sono supportati da un tifo infernale che può dargli una spinta in più. Dobbiamo giocare come sappiamo, tenendo palla e avendone il controllo senza pensare al fatto che negli ultimi anni con le spagnole abbiamo sofferto. Quello è il passato e noi vogliamo vincere la Champions League, per farlo dobbiamo fare però un passo alla volta".

Passaggio importante anche quello fatto dal tecnico dei bavaresi Jupp Heynckes: "Nel 2013 abbiamo fatto davvero bene, abbiamo avuto personalità. Quest'anno vogliamo vincere ancora. Abbiamo grande rispetto per il Siviglia - sottolinea poi l'allenatore - perché giocano con aggressività e voglia di fare". Heynckes ha poi detto la sua sul possibile undici: "Vidal e Bernat si sono allenati normalmente, penso che saranno disponibili per la sfida di domani. Javi Martinez? E' un centrocampista ed un difensore eccezionale, se gioca con fiducia non sono molti ad essere al suo livello" dice ancora il tecnico del Bayern Monaco.