Serie A - Udinese-Fiorentina, a un mese di distanza dalla tragedia, si gioca

È arrivato il momento di Udinese-Fiorentina, la partita da giocare il giorno in cui la viola perse tragicamente il suo capitano. Sarà, come hanno detto i due allenatori, sicuramente una partita dall'atmosfera particolare perchè, per quanto a causa di una fatalità, Astori è scomparso proprio a Udine. Tornare in Friuli per i gigliati sarà strano, così come per i bianconeri sarà strano affrontare questa partita. Ci sarà al 13' della partita una commemorazione, promossa dalla società, da parte dei tifosi.

Andando nello specifico del calcio giocato, per i padroni di casa la gara non si può sbagliare. Sei sconfitte di fila, tutte con due gol subiti e con un solo gol all'attivo, quello di Fofana al Sassuolo. Il momento è complicato, praticamente nessuno però può dare colpe a Oddo, che a Bergamo, dove l'Udinese è stata sconfitta per 2-0, ha potuto convocare solo 19 giocatori, di cui due della Primavera. Coperta cortissima, scelte ridotte all'osso e ragazzi giovanissimi costretti a trascinare la squadra fuori da uno dei più grossi momenti di difficoltà della sua storia. Solo le cinque vittorie consecutive di dicembre fanno sì che la salvezza non sia in grave pericolo. Sulle colpe se ne discuterà, ma non è questo il momento. Intanto oggi c'è da recuperare almeno un punto per spezzare il trend pesantemente negativo.

La Fiorentina dal canto suo dopo la perdita di Astori è carica a molla in campo. La squadra si è compattata al massimo e ha ottenuto 4 vittorie consecutive. Tutti stanno dando il proprio contributo. Chiesa è diventato trascinatore, Saponara è uscito dall'ombra, Simeone è tornato al gol e si potrebbe continuare. Adesso bisogna tornare sul luogo dove tutto è iniziato. La reazione psicologica è un po' imprevedibile, la mente potrebbe viaggiare a quel maledetto giorno, così come potrebbe esserci la voglia di ottenere un'altra vittoria in memoria del proprio capitano.

Le ultime

Come dicevamo la coperta a disposizione di Oddo è cortissima. Rientra il solo Barak, Lasagna e Hallfredsson sono di nuovo convocati e andranno in panchina. In porta ci sarà Bizzarri, in difesa Stryger Larsen, Danilo e, con tutta probabilità, Samir, dopo il pesante errore di Nuytinck che sabato scorso ha portato al gol di Petagna. In mezzo al campo i due cechi, ovvero Jankto e Barak, con Balic a far da timone. Sulle fasce Alì Adnan e ballottaggio tra Widmer e Zampano, con lo svizzero in vantaggio, non avendo giocato contro l'Atalanta. In avanti coppia d'attacco De Paul-Perica.

Pioli potrebbe usare il turn over, vista la seconda partita in pochi giorni e le diverse scelte a disposizione. In porta Sportiello, in difesa Biraghi, Pezzella, Vitor Hugo e Milenkovic. In mezzo al campo Veretout e Benassi. Saponara sarà al suo posto dietro alla punta, mentre sulle ali Chiesa ed Eysseric aiuteranno nel supporto a Simeone.

I convocati

Udinese

Portieri: Bizzarri, Borsellini, Scuffet.

Difensori: Alì Adnan, Danilo, Nuytinck, Samir, Zampano, Stryger Larsen, Pezzella, Widmer.

Centrocampisti: Balic, Barak, De Paul, Hallfredsson, Ingelsson, Jankto, Ndreu, Pontisso.

Attaccanti: Lasagna, Maxi Lopez, Perica.

Fiorentina

Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Dabo, Dias, Dragowski, Eysseric, Falcinelli, Gaspar, Laurini, Lo Faso, Milenkovic, Olivera, Petko, Pezzella, Saponara, Simeone, Sportiello, Veretout, Vitor Hugo.

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Balic, Jankto, Alì Adnan; De Paul, Perica.

Fiorentina (4-2-3-1): Sportiello; Milenkovic, German Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Veretout, Benassi; Chiesa, Saponara, Eysseric; Simeone.