Serie A: Atalanta e Sampdoria si giocano qualcosa in più dei tre punti

Mentre una buona fetta di Italia sarà concentrata per seguire la Champions League, molti altri tifosi saranno interessati ad Atalanta-Sampdoria, match interessantissimo e che si prevede davvero incerto e ricco di emozioni. Squadre spesso votate all'attacco, i due collettivi cercheranno con determinazione i tre punti, andando ad inseguire un'Europa League che oggi appare lontana ma non matematicamente irraggiungibile. Più in salute, l'Atalanta scenderà in campo reduce da ben tre successi consecutivi, un filotto interessante e tutt'altro che sottovalutabile. Meno positiva, invece, la situazione della Sampdoria, che nelle ultime cinque sfide ha collezionato quattro sconfitte ed una sola vittoria, che l'hanno allontanata dalla sesta posizione.

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico degli orobici Gasperini ha parlato proprio del match contro la Samp: "Domani non sarà una gara decisiva, ma se vincessimo, faremmo un grande passo avanti. È vero che arriviamo alla partita in vantaggio, ma questo non ci mette nelle condizioni di fare calcoli: dobbiamo giocarla per un solo risultato. Noi speravamo di arrivare a questo incontro nella condizione di poter superare la Samp, invece siamo già davanti ed è un vantaggio, ma non dobbiamo accontentarci di questo perché vincendo abbiamo la possibilità di creare un distacco importante".

Sulla Sampdoria: "La Samp è una squadra che ha una sua idea di gioco ben precisa dall'anno scorso e che ha dimostrato di avere un valore importante in questo campionato. La nostra intenzione è quella di ripetere la prestazione fatta con l'Udinese giocando con pazienza e ritmo. Stiamo attraversando un ottimo momento: dobbiamo mantenere concentrazione, attenzione e carica. Giochiamo in casa, se sapremo sfruttare il fattore campo potrebbe diventare difficile per chi ci insegue riprenderci. Se noi non sbagliamo, possiamo innanzitutto difendere il settimo posto. Poi nel caso penseremo anche a chi ci sta davanti".

Stessa determinazione, quella mostrata da Giampaolo durante la sue conferenza stampa: "La squadra è ferita, non è morta. Andiamo a Bergamo per giocare una partita di contenuti. Questi due giorni di ritiro erano necessari e ci hanno fatto bene. Abbiamo qualche defezione, qualche giocatore non al meglio, ma non ci penso: sono convinto che saremo all’altezza contro un avversario ostico, che la scorsa stagione ha sommato 72 punti in campionato. In questi giorni abbiamo analizzato la prestazione di Verona, che sul piano del gioco, per un tempo, è stata quella che conosciamo. Un periodo negativo può capitare, va superato lavorando e credendo nel lavoro, ma il mio obiettivo è concludere la stagione in crescendo. Lo avevo già detto prima di Verona e lo ribadisco oggi, nella nostra testa c’è solo l’Atalanta, anche perché è un avversario al quale dobbiamo dedicare la massima attenzione. Solo da mercoledì penseremo al derby".

Secondo le ultime indiscrezioni, Gasperini dovrebbe scendere in campo con il solito 3-4-1-2. Davanti al portiere Gollini, la retroguardia a tre potrebbe essere formata da Masiello, Toloi e Palomino, con gli esterni Hateboer e Castagne incaricati di arretrare in fase di ripiegamento. Dietro il tandem offensivo Gomez-Petagna, Cristante, sostenuto dai centrocampisti De Roon e Freuler. Un consueto 4-3-1-2, invece, per la Sampdoria, con Giampaolo pronto ad affidarsi a Quagliarella e Zapata. Viviano in porta, protetto dai centrali Ferrari e Silvestre e dai terzini Regini e Sala. A centrocampo, Capezzi, Linetty e Praet. La sorpresa potrebbe essere infine Alvarez sulla trequarti.

DI SEGUITO LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-SAMPDORIA:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Masiello, Toloi, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Cristante; Gomez, Petagna.

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Regini, Ferrari, Silvestre, Sala; Linetty, Capezzi, Praet; Alvarez; Quagliarella, Zapata.