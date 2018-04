ATP - Al via la stagione sulla terra rossa

In archivio il primo quarto di stagione, con Australian Open (e tornei di preparazione), appuntamenti sul veloce indoor europeo, sul lento sudamericano e sul cemento statunitense ormai già disputati, il circuito ATP si appresta a vivere la seconda fase del 2018, caratterizzata da un susseguirsi di eventi sulla terra rossa. Dopo il week-end di Davis (a fine settimana si disputeranno infatti i quarti di finale del World Group), entreranno in azione i terraioli. Si rivedrà Rafa Nadal, numero uno al mondo e leader incontrastato sul rosso, "costretto" a difendere i successi dello scorso anno, riemergeranno altri protagonisti, come l'austriaco Dominic Thiem. Attesa per il recupero dall'infortunio di Novak Djokovic e per la resa su questa superficie di Alexander Zverev, lo scorso anno vincitore a Roma. Questo il programma di due mesi intensissimi.

- 9-15 aprile: Houston e Marrakech. Due tornei Atp 250 aprono ufficialmente la stagione sul rosso. Appuntamenti minori, che serviranno soprattutto a giocatori in cerca di punti nelle retrovie del ranking. In Texas spazio agli americani, prima di una lunghissima trasferta europea.

- 15-22 aprile. Montecarlo. E' il primo Master 1000 del trittico sul rosso. Nella fantastica cornice del principato, Nadal difende l'ennesimo titolo vinto lo scorso anno.

- 23-29 aprile. Barcellona e Budapest. Atp 500 in Catalogna, Atp 250 in Ungheria. Un classico il torneo di Barcellona, con Nadal ancora probabile protagonista, una novità quello di Budapest, che raccoglierà giocatori a caccia di punti e gloria.

- 30 aprile-6 maggio. Monaco di Baviera, Estoril e Istanbul. Tre tornei 250, in Germania, Portogallo e Turchia, nell'ambito di una settimana per certi versi interlocutoria.

- 6-13 maggio. Madrid. Secondo Master 1000 su terra rossa. Siamo a casa Nadal, che difende un altro titolo (come d'altronde a Barcellona), nel bel mezzo dell'avvicinamento a Parigi.

- 13-20 maggio. Roma. Gli Internazionali d'Italia. Lo scorso anno trionfò a sorpresa Sascha Zverev, con Dominic Thiem che superò Rafa Nadal in quarti di finale. Appuntamento atteso dagli appassionati nostrani, l'ultimo di un certo livello prima del Roland Garros.

- 20-26 maggio. Ginevra e Lione. Due tornei 250, che non fanno altro che aumentare l'attesa verso il secondo Slam stagionale.

- 27 maggio-10 giugno. Roland Garros. Finalmente Parigi. Due settimane per designare chi alzerà al cielo la coppa dei moschettieri. Nadal ancora e sempre favorito, tutti gli altri outsider di lusso.