Barcellona, Busquets e Messi a disposizione per la Roma

Due buone notizie per il Barcellona, che non faranno sorridere Eusebio Di Francesco ed i tifosi della Roma. Lionel Messi e Sergio Busquets saranno a completa disposizione per l’andata dei quarti di finale di Champions League di mercoledì sera, al Camp Nou.

Sul recupero della Pulga, ci pensa Ernesto Valverde ad annunciare la notizia, dopo che l’argentino – fermatosi in nazionale per problemi muscolari - aveva trascorso quasi un’ora in panchina al Sanchez-Pizjuan, nella sfida contro il Siviglia, prima di entrare e mettere la sua firma sulla rimonta blaugrana: “L'ho lasciato in panchina per precauzione, ma avevo già in mente di fargli giocare qualche minuto. Vedremo come recupererà ma credo stia molto bene e che contro la Roma ci sarà”. Dunque, il pericolo numero uno sarà regolarmente al suo posto in attacco insieme a Suarez, mentre a centrocampo a far sorridere il tecnico catalano è il pieno reintegro di Sergio Busquets. Il mediano spagnolo, assente da 3 settimane, ha recuperato dalla frattura alla falange del quinto dito del piede destro subita nell’ottavo di ritorno con il Chelsea ed ha ricominciato ad allenarsi con il gruppo, rendendosi abile ed arruolabile per l’appuntamento con la Roma.

Per questi motivi, Valverde sta pensando di affidarsi al 4-4-2 come modulo di base, vista anche l’assenza forzata di Philippe Coutinho, non eleggibile per la Champions: davanti a ter Stegen in porta, la difesa sarà formata da Umtiti e Piquè come coppia centrale, con Sergi Roberto a destra e Jordi Alba a sinistra – l’ex Lucas Digne è l’unico indisponibile, oltre ovviamente all’attaccante brasiliano; nel mezzo, al fianco di Busquets, dovrebbe esserci Rakitic, mentre sulle corsie esterne spazio a Dembèlè da una parte – con licenza di alzarsi sulla linea degli attaccanti – ed Iniesta dall’altra, con il compito di offendere affidato a Messi e a Suarez. L’alternativa a questo schieramento sarebbe l’inserimento di Paulinho per un centrocampo a rombo, al posto di uno fra Rakitic e Iniesta oppure a discapito di Dembèlè.