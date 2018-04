Genoa - Cagliari, match salvezza a Marassi

Torna in campo la Serie A TIM, e lo fa con il turno infrasettimanale dovuto al rinvio delle gare del 4 marzo, 27a giornata, a causa della scomparsa del giocatore della Fiorentina, Davide Astori. A Marassi va quindi in scena un match importantissimo con il Genoa di mister Ballardini che ospita il Cagliari di Diego Lopez. Le due squadre non vivono un momento semplice: i padroni di casa arrivano dal pareggio casalingo contro la Spal mentre i sardi dalla clamorosa sconfitta per 4 a 0 subita alla Sardegna Arena dal Torino.

La classifica non sorride alle due formazioni, il Genoa occupa la tredicesima posizione con 31 punti conquistati finora, seguito proprio dai sardi a due lunghezze di distanza. Una vittoria oggi significherebbe molto per i padroni di casa che andrebbero a staccare in maniera quasi decisiva il Crotone, fermo a 24 punti ed impegnato oggi contro il Torino. All'andata il Genoa si impose per 3 a 2 alla Sardegna Arena, sconfitta che costò la panchina all'ex tecnico dei sardi, Massimo Rastelli.

Le probabili formazioni

Ballardini deve fare a meno di Taarabt e Bertolacci per squalifica mentre torna a disposizione Rosi sulla destra. Fra i pali capitan Perin, difesa composta da Zukanovic, Biraschi e Spolli. Rosi torna titolare sulla fascia, sulla corsia opposta confermatissimo Laxalt mentre in mezzo Bessa sostituisce Bertolacci ed affianca Rigoni e Hiljemark. Davanti Pandev è affiancato da Lapadula, a segno nel match di domenica.

Genoa (3-5-2) Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Bessa, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Lapadula. Allenatore: Ballardini.

Diego Lopez perde Han, Caligara e Farias per problemi fisici e deve fare ancora a meno di Cigarini. Il tecnico uruguaiano si gioca molto oggi e si affida ai gol di Leonardo Pavoletti, affiancato da Sau in attacco. A centrocampo è come sempre Barella a guidare a compagine sarda, affiancato da Padoin e dal rientrante Ionita con Lykogiannis e Faragò sulle corsie laterali. La difesa non cambia, saranno sempre Romagna, Ceppitelli e Castan a proteggere la porta di Alessio Cragno.

Cagliari (3-5-2) Cragno, Romagna, Ceppitelli, Castan; Faragò, Ionita, Barella, Padoin, Lykogiannis; Sau, Pavoletti. Allenatore: Lopez.