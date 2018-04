Champions League, Juventus - Real Madrid: i bianconeri vogliono la vittoria ma i blancos sono un osso duro

Sorteggio ostico per la Juventus che in questo doppio scontro di quarti trova il Real Madrid di Zidane, favorito in una sfida che nel 2015 ha fatto volare i bianconeri in finale con il Barcellona. Anche in Spagna il nome Juventus non è visto proprio di buon occhio, proprio per quei 180 minuti che 3 anni fa hanno portato i blancos all'uscita dalla Coppa. Il duello tra le due compagini si è infine riproposto l'anno scorso, nella finalissima vinta per 4-1 da Ronaldo&Co.

La Juventus arriva alla gara con Pjanic out per squalifica, così come Benatia, e con Bernardeschi fuori - ancora - per infortunio. Non dovrà essere una Juve come quella di Cardiff che a seconda di Allegri "ha mollato all'inizio della ripresa", ma dovrà essere una Vecchia Signora aggressiva e soprattutto affamata di vittorie. Non che il Real sia da meno; in ottica Champions basti pensare che le merengues dal 2011 riescono sempre ad arrivare in fondo o quasi, ecco perchè per il tecnico livornese imporsi sarebbe una spinta in più per le prossime partite.

Zizou giunge al match contro i bianconeri senza Nacho, fuori per infortunio, ma con tanti dubbi di formazione, avendo la rosa al completo. "Ho vissuto entrambe le squadre, penso che siano due squadre con lo stesso DNA, il fatto di lottare, voler sempre vincere ed è una cosa che ho imparato quando sono stato qui alla Juventus" Queste le parole di elogio che l'allenatore francese riserva alla Vecchia Signora, sapendo che Cardiff è ormai il passato e la Juve non è sicuramente una sfidante semplice da domare.

QUI JUVENTUS - Come già annunciato Allegri arriva senza Pjanic e Benatia squalificati, e con Bernardeschi fuori per infortunio. Il primo ballottaggio è quello tra Rugani e Barzagli che porterà uno dei due ad affiancare Chiellini nella difesa a 4. Allegri potrebbe proporre infatti il 4-3-3 con uno tra Marchisio e Bentancur ad accompagnare Matuidi e Khedira a centrocampo, vista la pesante assenza di Pjanic. In attacco ci sarà l'ormai collaudato tridente composto da Douglas Costa, Higuain e Dybala che dovranno mettere in difficoltà la difesa del Real.

QUI REAL MADRID - Zidane arriva a Torino con la squadra al completo - eccetto Nacho - e con un'ampia scelta di giocatori da schierare in campo. Il primo dubbio è quello tra Bale o Benzema per l'attacco, con il francese avvantaggiato sull'ex Tottenham. Ronaldo sarà spalleggiato dietro da Isco che a sua volta sarà accompagnato da Kroos, Modric e Casemiro. In difesa Sergio Ramos, diffidato, scenderà in campo insieme a Varane. Per quanto riguarda le fasce ci saranno Marcelo e Carvajal dal primo minuto.

La gara si giocherà all'Allianz Stadium di Torino alle 20.45 ora italiana. Il match sarà arbitrato dal turco Cakir.