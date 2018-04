Crotone: le ultime in vista del match contro il Torino

Ripartire con celerità per allontanarsi dalla zona retrocessione. E' questo l'obiettivo del Crotone di Walter Zenga, che domani si ritroverà ad affrontare un Torino in salute e vincente in casa del Cagliari. Usciti sconfitti dalla sfida contro la Fiorentina, i calabresi sono ora diciottesimi, scivolati in basso nonostante il promettente inizio proprio sotto la gestione-Zenga. Ora non c'è più tempo per piangersi addosso, bisogna rinsaldare le fila e riprendere quanto visto tre turni fa contro la Sampdoria, una rosa cinica ed arcigna e capace di far male in contropiede.

Per caricare il gruppo dopo un periodo tutt'altro che positivo, importanti le parole di Davide Faraoni, che ha caricato il gruppo ai microfoni di Fctv: "Abbiamo concesso i primi minuti agli avversari e non dobbiamo più ripetere questo errore. Ora non dobbiamo più pensare al passato. Abbiamo fame di punti, il nostro prossimo avversario ora si chiama Torino, non dobbiamo guardare agli altri ma solo a noi stessi e mettere il massimo della concentrazione". Guardare in casa propria, dunque, l'obiettivo di Faraoni, conscio della difficoltà nell'affrontare il Torino ma comunque determinato a fare punti per ravvivare la situazione del suo Crotone.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Calabria, Walter Zenga dovrebbe schierare i suoi con il solito 4-3-3. Davanti al confermato Cordaz, la difesa a quattro potrebbe essere formata da Sampirisi, Ceccherini, Ajeti e Martella, in ballottaggio però con Pavlovic. Chiavi del gioco affidate a Barberis, affiancato dalle mezz'ali Crociata - o Izco - e Benali. In attacco dovrebbe vedersi Simy, sostenuto dalle ali offensive Ricci e Trotta. Occhio però all'utilizzo di Rohden, che sposterebbe Trotta al centro e relegherebbe in panchina Simy.