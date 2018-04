Lazio, testa al Salisburgo: Inzaghi con qualche novità di formazione

A caccia del bis. La Lazio di Simone Inzaghi, ultima squadra italiana in ordine cronologico a vincere l'Europa League - allora si chiamava Coppa Uefa, va a caccia della semifinale e, per agguantarla, dovrà necessariamente archiviare positivamente la gara che giovedì vedrà opposti i biancocelesti al Salisburgo all'Olimpico. Dopo le paturnie nel superare la Dinamo Kiev, adesso gli ostici austriaci da affrontare prima tra le mura amiche e, successivamente in trasferta: un percorso già affrontato contro gli ucraini, con la squadra di Inzaghi che ha saputo mostrare dopo le difficoltà dell'andata carattere e qualità andando a vincere in Ucraina.

Vietato sottovalutare la squadra di Marco Rose, formazione in grado di eliminare prima la Real Sociedad e successivamente il Borussia Dortmund. “Immobile, Milinkovic e altri 5-6 sono giocatori molto forti, alzano la qualità. Ma abbiamo analizzato bene la Lazio, sappiamo che ha punti deboli.Tatticamente è una squadra molto disciplinata, è molto italiana ecco. Saranno partite diverse rispetto a quelle con Real Sociedad e Dortmund, ma vogliamo confrontarci su questi livelli e vogliamo far loro male” ha detto il tecnico degli austriaci qualche ora fa, parlando chiaramente dei punti di forza della squadra del tecnico piacentino.

Inzaghi che quasi sicuramente dovrà fare a meno di un poker di calciatori di primissima importanza quali Lukaku, Wallace, Lulic e Radu, ma dovrebbe recuperare Milinkovic-Savic, il quale proverà a stringere i denti. Confermatissimo il 3-5-2, con Luis Alberto a supporto di Immobile in attacco; partirà dalla panchina invece Felipe Anderson: difficile infatti prevedere un attacco a tre punte. Un turno di riposo potrebbe scontarlo anche Marco Parolo, con Murgia pronto a farne le veci accanto a Lucas Leiva; Marusic e Patric sulle ali. In difesa, Luiz Felipe al posto di Radu, mentre Bastos e De Vrij completano il terzetto davanti a Strakosha.

Probabile formazione Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Luiz Felipe; Marusic, Murgia, Lucas, Milinkovic-Savic, Patric; Luis Alberto; Immobile. All: Inzaghi.