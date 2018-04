Chievo Verona: vincere contro il Sassuolo per allontanarsi dalla zona-retrocessione

Sfida dall'alto tasso di rischio, per il Chievo Verona di Rolando Maran, che nella giornata di domani si ritroverà ad affrontare un Sassuolo ugualmente costretto a fare punti per non complicare la propria situazione di classifica. Sostenuti dal proprio pubblico, i clivensi dovranno ripetere l'ottima prova messa in campo contro la Sampdoria, battendo una squadra senza sconfitte da tre turni. Nella giornata di ieri, prima della rifinitura, Rolando Maran ha guidato i suoi nella seduta mattutina, sviluppando soprattutto i movimenti offensivi ed impostando la sessione sulle conclusioni in porta. Fulcro dell'allenamento, il reparto offensivo, in ripresa nelle ultime uscite.

Secondo le ultime di formazione, l'ex tecnico del Catania dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-3-1-2, scegliendo Meggiorini al fianco del confermatissimo Roberto Inglese. Davanti al portiere Sorrentino, la difesa a quattro dovrebbe essere formata da Cacciatore, Bani, Gamberini e Gobbi. Chiavi del gioco affidate a Radovanovic, affiancato dalle mezz'ali Hetemaj e Castro. Qualche dubbio di formazione su Birsa, che potrebbe essere sostituito da Giaccherini: in tal caso il modulo sarebbe 4-4-2.

Al di là degli uomini, la sfida contro il Sassuolo rappresenta un vero e proprio spartiacque, per la società veronese, costretta a vincere per evitare un ulteriore peggioramento della delicata situazione. Nonostante un girone di andata praticamente perfetto, il Chievo è infatti calato alla distanza, mostrando limiti evidenti che hanno seriamente messo a rischio la panchina di Rolando Maran. Ora i segnali di ripresa ci sono, non bisogna però calare l'attenzione.

DI SEGUITO LA PROBABILE FORMAZIONE ANTI-SASSUOLO:

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Gamberini, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Meggiorini, Inglese.