Juventus - Real Madrid in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Real Madrid, match valido per l'andata dei quarti di finale della Champions League 2017-2018. Il calcio d'inizio, previsto per le ore 20:45, verrà fischiato dall'arbitro turco Cüneyt Çakir.

QUI JUVE

I bianconeri hanno battuto per 3-1 il Milan nell'ultima giornata di campionato, portando a quattro punti il distacco rispetto al Napoli secondo. Nell'ambito della Serie A pare dunque che siamo avviati ad un settimo successo consecutivo per la Vecchia Signora, sempre più padrona della competizione.

Il test sarà dunque nuovamente esportato su scala internazionale: se i torinesi sono forse troppo per il massimo torneo italiano, c'è da capire se riusciranno a confermarsi anche quest'anno fra le prime quattro forze d'Europa. Certo per farlo, nella doppia sfida, dovranno vedersela con un osso piuttosto duro.

In tal senso, Allegri alla vigilia ha suonato la carica: "Abbiamo l'ambizione di giocare alla pari e passare il turno". Il tecnico toscano dovrà fare a meno per squalifica di Benatia e soprattutto di Miralem Pjanic: il ballottaggio per la sostituzione del bosniaco è fra Bentancur e Marchisio ed è il grande dubbio di cui sapremo soltanto stasera.

Max Allegri è orientato verso un 4-3-2-1 con Gigi Buffon alla base. Sulle fasce ecco De Sciglio ed il rientrante Alex Sandro, in mezzo Chiellini (anche lui in conferenza) farà coppia con Rugani - favorito - o Barzagli. In cabina di regia più Bentancur di Marchisio, le mezzali saranno Khedira e Matuidi. Douglas Costa e Dybala supporteranno invece il grande ex, Gonzalo Higuaìn.

QUI REAL

In Liga, i tredici punti che separano i Blancos dal Barcellona primo in classifica suonano come una condanna per loro a dover vincere per la terza volta consecutiva questa competizione: se non sarà così, il disastro sarebbe definitivo. Comunque, nell'ultima giornata la truppa madrilena ha liquidato col risultato di 0-3 il Las Palmas.

A proposito della sfida alle Canarie, ha fatto molto rumore il turnover attuato da Zidane in quella sfida: fuori nell'occasione sei titolari. D'altronde, come già detto, l'Europa resta l'unico vero obiettivo raggiungibile per le Merengues: Lucas Vazquez ha fatto sapere che comunque per la squadra è un buon momento.

Viene difficile dargli torto, guardando anche il fatto che oggi l'intera rosa degli spagnoli sarà a disposizione del proprio allenatore, nonostante un piccolo problema muscolare rilevato da Nacho Fernàndez, che comunque è con la squadra. Servono proprio tutti, per un duello così alla pari, come detto da Buffon.

Zinedine Zidane partirà col solito dubbio: chi fra Bale ed Isco insieme a Benzema e Cristiano Ronaldo? Ieri l'ex calciatore non si è sbilanciato, ma il gallese pare favorito. Il resto dei giocatori, nel classico 4-3-3, è sempre quello: Kroos, Casemiro e Modric a centrocampo; Carvajal, Sergio Ramos, Varane e Marcelo in difesa; Navas in porta.

CURIOSITÀ

L'ultimo confronto fra queste due squadre è la finale 2017 di questa stessa competizione: lì i Galacticos, con reti di Cristiano Ronaldo (due), Casemiro ed Asensio s'imposero per 4-1; da lì però le due squadre sono entrambe cambiate. Non mancano nemmeno i grandi ex, ma giocano tutti coi campioni d'Italia: ci riferiamo a Khedira ed Higuaìn.