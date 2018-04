Gattuso: "Gioca Montolivo con l'Inter. Loro sono in piena salute"

Il derby contro l'Inter come un dentro o fuori per la Champions League. La situazione del Milan non è sicuramente delle più comode, ma forse per un combattente come Rino Gattuso è anche meglio. La gara contro la squadra di Spalletti, però, sembra rappresentare per davvero l'ultima occasione per i rossoneri di rimanere in qualche modo attaccati al trenino quarto posto, con orizzonte sulla prossima Champions League. Serve vincere. Punto.

In conferenza stampa, Gattuso svela subito il sostituto di Biglia, squalificato: "Domani gioca Montolivo. Bonucci nel ruolo di regista? Ti rispondo col sorriso dai (ride, ndr). Ma in questo momento non possiamo fare alcun esperimento. Anche perché quando perdiamo di intensità, ci allunghiamo e le prendiamo. Quando invece siamo compatti e stretti diventiamo devastanti. Ora serve essere solidi e compatti, ma per gli esperimenti serve altro tempo e lavoro quotidiano. Ora non possiamo permetterceli".

L'Inter non è la stessa di un mese fa: "L'Inter nelle ultime settimane è cambiata, ha fatto 10 gol subendone zero. Sono in piena salute e alcuni giocatori loro sono tornati al massimo. Anche noi stiamo bene, abbiamo affrontato la Juventus bene e, dopo anni, il derby è tornato a valere per qualcosa di significativo. Spero di ricevere la prestazione fatta allo Stadium. È un derby, una sfida nella quale spesso vince la squadra inferiore. L'Inter ha grandissima qualità, sta bene e sta giocando un grande calcio. Sono tornati ad essere una squadra che 3 mesi fa giocava bene, serve una gara ottima a livello difensivo e tattico. Sappiamo di non poter sbagliare perché inseguiamo. Domani sarà difficile come tutte le altre, ci sarà il record di incassi e serve prepararla bene. Mettiamo le nostre armi e poi vinca il migliore".

Nessuna indicazione sulla scelta del centravanti: "Lo scelgo in base alla settimana, alla gara e agli avversari. André Silva a Torino ha fatto una grandissima partita, ha fatto solo lo sbaglio del gol mancato. Ci ha fatto salire, ha tenuto botta, ha allungato la loro difesa e questa era la scelta che volevo. Domani farò una cosa diversa per le caratteristiche loro, per le qualità dei centrali dell'Inter".