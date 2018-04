Valverde: "Non basta un Barca favorito per passare con la Roma"

Barcellona favorito contro la Roma nei quarti di finale di Champions League. Una non notizia verrebbe da pensare. I blaugrana partono per forza di cose con i favori del pronostico contro i giallorossi, ma Ernesto Valverde, da uomo intelligente quale è, usa questa carta per cercare di stimolare ancora di più la propria squadra. Una macchina che nei suoi ingranaggi è pronta a reinserire dal primo minuto due giocatori come Messi e Busquets, tanto per dire un'idea della propria forza.

Valverde in conferenza stampa spiega le sue sensazioni prima del quarto di finale d'andata contro la Roma: "Sono positive, ma ancora non abbiamo vinto niente. C'è tanto da fare. Non credo che questo doppio confronto possa chiudersi già domani. Dovremo restare concentrati per 180 minuti. Non mi sorprendono gli ottimi risultati della Roma. Parliamo di una squadra di qualità, che sia in Champions che in Serie A quest'anno ha fatto vedere ottime cose. L'affronteremo con entusiasmo perché vogliamo passare il turno e arrivare in semifinale. I loro punti di forza? La sua pressione in campo. La Roma ha giocatori forti davanti, laterali pericolosi e due buoni centrali sul gioco da fermo. Alisson è un gran portiere. Non so se possiamo dire che è il Messi dei portieri, ma è davvero forte".

Si passa poi a parlare proprio di Messi e Busquets: "Leo? Le sue condizioni stanno migliorando. Adesso sta sicuramente meglio rispetto a qualche giorno fa. Non so che succede in Argentina. Messi è un calciatore unico nel calcio. Busquets? Così come Messi, è un giocatore fondamentale per noi. Ieri ha fatto parte dell'allenamento con noi, speriamo che possa farlo anche oggi, ma ancora non sappiamo come starà domani. Mi auguro di averlo in campo. Noi favoriti? I pronostici non contano. E' ancora tutto da decidere e noi rispettiamo la Roma. Non importa se ci danno per favoriti, questo non ci fa vincere la partita".