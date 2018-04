Jordi Alba: "Il Barcellona non può sottovalutare questa Roma"

Jordi Alba nominalmente sarebbe un terzino di difesa, ma per come spinge ed è in grado di supportare la manovra offensiva del Barcellona somiglia molto di più a un ala aggiunta. Lo spagnolo è il padrone della fascia sinistra per Valverde e in questa stagione è stato spesso decisivo con i suoi assist, quasi sempre sfruttati dai suoi compagni. Un problema in più per la Roma di Di Francesco, come se in casa Barcellona non ci fossero già qualità e talento in abbondanza.

Nella conferenza stampa della vigilia, però, Jordi Alba mette in guardia i compagni sulle qualità dei giallorossi: "Sappiamo di avere una grande rosa, ma è chiaro che la Roma è un club complicato da affrontare. Ha vinto il suo gruppo di Champions, superando Chelsea e Atletico. Ha qualità, non possiamo sottovalutarla. Siamo sulla strada giusta: in vetta alla Liga, in finale di Copa del Rey e ai quarti di finale di Champions. Vediamo come andrà la gara d'andata contro la Roma, ma noi siamo molto fiduciosi. Davanti siamo davvero forti, ma anche dietro abbiamo trovato grande compattezza. Rispettiamo molto la Roma. Troveremo una squadra compatta e proveremo a fare il nostro gioco. Stiamo vivendo una buona stagione e domani sarà importante non prendere gol, oltre a segnare. Il 6-1 del passato non si ripeterà, i giallorossi sono cresciuti tanto in questi anni".

Il Barcellona recupera Messi, quasi superfluo sottolinearne la straordinaria importanza: "Siamo molto meglio con Messi. La sua presenza in campo non solo dà fiducia a noi, ma preoccupa anche i nostri avversari. Con Leo non ho parlato dell'amichevole tra Spagna e Argentina, lui è il migliore al mondo e per me è bellissimo giocare insieme nel Barcellona. Sono contento di questo. Busquets? E' molto importante. Si tratta di un giocatore fondamentale per noi. Busquets è il numero uno col pallone tra i piedi e anche fisicamente. Umtiti? E' cresciuto molto da quando è arrivato. E' un giocatore top, concentrato al massimo sul Barcellona. Le voci sul contratto non lo riguardano".