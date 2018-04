Formula 1 - Alonso: "McLaren, è tempo di tornare al top"

La stagione è iniziata in modo molto positivo per la McLaren che, nel Gran Premio D'Australia, ha visto entrambi i suoi piloti andare a punti. Quinto posto per Fernando Alonso e nona posizione per Stoffel Vandoorne che hanno regalato un'iniezione di fiducia importante alla scuderia di Woking. Molto galvanizzato proprio il pilota spagnolo che parla cosi in vista del Gran Premio del Bahrein: "Abbiamo visto il potenziale della monoposto e abbiamo capito di avere una buona macchina per le mani. Ora è tempo per McLaren di tornare nelle posizioni che contano e per farlo dobbiamo competere contro i migliori team al mondo: Red Bull, Ferrari e Mercedes".

Al momento, però, c'è ancora un po' di distanza dai tre top team ma, secondo Fernando, la McLaren ha tutte le carte in regola per arrivare li: "Per essere a quel livello dobbiamo fare un lavoro migliore di loro in fase di sviluppo, dice l'ex Ferrari. Abbiamo bisogno di ridurre il gap il prima possibile. Questo accadrà grazie agli aggiornamenti e a idee brillanti, che penso arriveranno molto presto". A far da eco alle parole di Alonso sono arrivate le dichiarazioni molto interessanti di Eric Boullier: "E' incoraggiante vedere Red Bull eguagliare Mercedes e Ferrari in termini di passo gara. Si può notare la differenza tra qualifica e gara, il nostro ritmo in gara è più competitivo rispetto alle qualifiche. Abbiamo un gran potenziale da sbloccare. Fernando sa cosa sta per arrivare, quello che abbiamo ma che non possiamo ancora usare, ma che sarà sbloccato nelle prossime gare. Abbiamo un sacco di cose in arrivo che non abbiamo potuto utilizzare in Australia".