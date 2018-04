Champions League - Juventus vs Real Madrid, le formazioni ufficiali

Atto primo all'Allianz Stadium. La Juventus ospita il Real campione in carica, quarto nobile, occasione di riscatto dopo l'amaro epilogo di Cardiff. Allegri sorprende e rinuncia a Matuidi. Dentro Asamoah, Alex Sandro alza il suo raggio d'azione. Rispetto al match con il Milan, il tecnico ripropone fin dal via anche Douglas Costa. Corsie protette per limitare il Madrid, Dybala e Higuain per finalizzare la manovra. Fuori per squalifica Benatia e Pjanic, chance per Bentancur.

Juventus XI: Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Khedira, Bentancur; Douglas Costa, Dybala, Alex Sandro; Higuain

Zidane non muta il suo credo e opta per Isco nel tridente offensivo. Il sacrificato è Bale, Benzema è il terminale. Mediana di gala, Casemiro da schermo, Modric il tassello di qualità. Kroos rifinisce il pacchetto. Sergio Ramos dirige la retroguardia, Carvajal e Marcelo al largo, frecce in grado di infilare la scacchiera bianconera.