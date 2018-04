Champions League - Siviglia vs Bayern Monaco, le formazioni ufficiali

Google Plus

Giusto un paio di sorprese nei ventidue titolari del match tra Siviglia e Bayern Monaco valevole per i quarti di finale di Champions League. Montella conferma il 4-2-3-1 affidandosi a Ben Yedder, il trascinatore degli andalusi nella competizione europea con otto reti. Il tecnico ex Milan, però, sorprende lasciando in panchina Sergio Rico, tra i pali infatti ci sarà Soria. Alle spalle della punta Vazquez, sulle fasce Sarabia e Correa.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Soria; Navas, Kjaer, Lenglet, Escudero; Pizarro, N'Zonzi; Sarabia, Vazquez, Correa; Ben Yedder.

Sorprese anche nel Bayern con Heynckes che lascia fuori due pezzi da novanta. Tribuna per Alaba, panchina per Robben. Al loro posto dentro Bernat e Thiago Alcantara con il ritorno al 4-2-3-1 dopo lo schieramento offensivo visto nel Klassiker.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Bernat; Javi Martinez, Vidal; Müller, Thiago Alcantara, Ribery; Lewandowski.