F1, Gp del Bahrain - Preview Pirelli, Mario Isola: "Gara a due soste"

Dopo l'emozionante esordio del Gran Premio d'Australia, il circus della Formula 1 riparte dal Bahrain, per la seconda gara del mondiale, che andrà in scena nel deserto sul circuito di Sakhir. Dopo una gara come quella di Melbourne, decisa da un colpo di testa della Ferrari, anche in Bahrain le strategie prendono la loro importanza, perchè quello di Sakhir è un Gp particolare, che si corre all'imbrunire. Lo start viene dato nel tardo pomeriggio e la la gara si conclude in serata, con le temperature dell'asfalto che si abbassano notevolmente e ciò va ad influenzare in maniera importante il consumo e l'uso delle gomme.

La Pirelli ha portato in Bahrain gomme di tipologia Medium, Soft e Supersoft, con le Medium che corrispondono alle gomme Soft del 2017, utilizzate lo scorso anno in gara. In un circuito tecnico e con tante curve impegnative come quelle del Bahrain, a soffrire sono le gomme posteriori, con la trazione che avrà un ruolo fondamentale.

Come lo scorso anno, anche in questa edizione del GP sono previste più soste, con Mario Isola - responsabile Car Racing Pirelli - che spiega come la scelta più logica sia quella delle due soste: "La gara in Bahrain propone sfide molto diverse rispetto all’Australia, anche se entrambi i tracciati sono stop-and-go, dove contano molto i carichi longitudinali e i pneumatici posteriori sono i più sollecitati. La strategia dovrebbe essere su più soste, a causa dell’asfalto abrasivo, del degrado termico e della gamma 2018 più morbida rispetto al 2017, quando sul circuito di Sakhir si è vista un’ampia varietà di tattiche. La temperatura asfalto si abbassa notevolmente nel corso del Gran Premio: ciò significa che i Team devono ancora più del solito raccogliere il maggior numero di dati possibili durante le sessioni di prove più rappresentative per le condizioni che troveranno poi in gara".

Infine, sempre nell'ambito motorsport e Pirelli, in Bahrain partirà sia la nuova Formula 2, con vetture completamente riviste rispetto al passato, sia la nuova Pirelli Hot Laps. In questo nuovo programma della Pirelli, i piloti migliori del mondo scenderanno in pista nei vari appuntamenti a bordo di super-car stradali - come Aston Martin e McLaren - e lanceranno i bolidi al massimo della potenza sui circuiti, forti anche delle calzature P-Zero della Pirelli.