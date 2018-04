Cade l'Atalanta, Gasperini: "Tanti demeriti nostri, non eravamo lucidi"

Brutta caduta interna per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. La Dea cede il passo alla Sampdoria di Marco Giampaolo, pagando a carissimo prezzo due errori individuali nel finale di primo e secondo tempo. Sconfitta che non pregiudica nulla in chiave Europa League ma che rimette in gioco sia la Doria che la Fiorentina, vincitrice a Udine. Ai microfoni di Sky Sport il tecnico dei bergamaschi ha analizzato i temi della gara, sottolineando si la buona prestazione, ma anche la scarsa lucidità nei momenti importanti e decisivi della contesa.

"Abbiamo fatto una buona gara, non eravamo lucidi con tutti i giocatori, abbiamo avuto anche buone possibilità per segnare. Nei due gol subiti c'è molto demerito nostro. Peccato, dispiace tanto. Tanti errori, anche tecnici, che di solito non facciamo. Abbiamo sbagliato diverse opportunità per segnare. C'erano le condizioni per fare meglio".

Inevitabile non dare anche uno sguardo, rapido, alla classifica, con Gasperini che ne parla così chiudendo il suo intervento: "Ci sono tre squadre, adesso, a pari punti. C'è tempo per fare bene da qui alla fine del campionato, troveremo modo per ripartire subito. Giocare tre partite in una settimana non è facile, però da certi punti di vista è meglio, perché così lavoreremo subito per fare meglio. Pensavamo che le vittorie ci servissero per fare meglio. Abbiamo ricevuto tanti complimenti, adesso è giusto ricevere qualche critica".