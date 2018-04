Juventus-Real Madrid 0-3, Zidane: "Stasera siamo stati perfetti. Ronaldo? E' il migliore al mondo"

Google Plus

Troppo forte il Real Madrid per una Juventus che, dopo la finale dello scorso anno, deve ancora una volta inchinarsi allo strapotere madrileno nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Termina 3-0 per i Blancos all'Allianz Stadium, partita equilibrata fino al 64' quando Cristiano Ronaldo decide di fare il fenomeno realizzando la sua personale doppietta con una spettacolare rovesciata. Dopo due minuti viene espulso Dybala e Marcelo chiude il match firmando il tris che impone alla Juventus di fare un vero e proprio miracolo tra una settimana al Bernabeu per ribaltare il risultato.

Nel post partita ha parlato ai microfoni di Premium Sport il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane che ha commentato il grande successo della sua squadra elogiando in particolare Cristiano Ronaldo.

"Quando vogliamo il risultato siamo perfetti. Non è facile fare tre gol alla Juve sul proprio campo. Abbiamo fatto una grande gara ma anche loro hanno avuto un momento favorevole per far gol, senza riuscirci. Noi sì"

Gol da antologia per CR7: "Sta dimostrando di essere il più forte al mondo. È un giocatore diverso da tutti gli altri. Ha sempre voglia di fare grandi cose, non è mai stufo di quello che fa e poi è bravo in tutto. Stasera ha fatto due gol ma ne ha anche sbagliati diversi". [Fonte Tuttomercatoweb]