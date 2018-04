WTA Charleston, i risultati

Terra azzurra. L'Italia della racchetta consegue la seconda affermazione a Charleston. Dopo il successo di Camila Giorgi - attesa ora dal secondo turno con Daria Gavrilova - arriva quello di Sara Errani. La romagnola prevale in due - doppio 64 - su Eugenie Bouchard.

Cinque teste di serie in campo, tutte staccano il pass per la successiva fermata. Daria Kasatkina concede il set centrale alla McHale, ma si impone poi 62 al terzo. La giovane russa, protagonista nella porzione sul cemento, è tra le principali attrazioni sul rosso americano. Caroline Garcia, per classifica la n.1, travolge Varvara Lepchenko, qualche problema in più per la Vesnina, alterna con la Brengle. 63 26 62, questo il punteggio. La Barty controlla la Kenin, la Begu doma la Garcia Perez.

Kr.Pliskova si aggiudica il derby ceco regolando la Siniakova 64 61, la Maria domina il confronto con Lauren Davis - punizione severa, 63 60 - la Ahn sorprende la Stosur. L'australiana non entra con giusto piglio in partita ed incassa una sonora batosta - 62 64. La brasiliana Haddad Maia si ritira nel corso del match con la Arruabarrena - 1-0 nel terzo set per la spagnola al momento dello stop - la Liu rimonta la Linette, la Townsend sorvola la Watson.

I risultati