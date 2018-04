WTA Monterrey, i risultati

Google Plus

In Messico, scende in campo la n.1. Garbine Muguruza affronta il primo impegno a Monterrey e liquida in modo perentorio Renata Zarazua. Doppio 61, la nativa di Caracas approda al secondo turno e prova a cancellare le incertezze palesate a Indian Wells e Miami. Prosegue invece il momento d'oro di Danielle Collins. L'americana, semifinalista a Miami al cospetto della Ostapenko, dispone senza difficoltà della Duque - 61 63.

Risposte confortanti giungono anche da Babos e Puig. L'ungherese supera la Bouzkova - 63 64 - mentre la portoricana, quarto turno al Miami Open, ha ragione della Gibbs - 63 63. Tre match si risolvono al parziale decisivo. Ana Sofia Sanchez, speranza di casa, ha l'ultima parola con la Arconada, la Broady stoppa il ritorno della Zhao, la Blinkova inchioda Rebecca Peterson.

A completare il quadro, la netta affermazione della Fett - 60 62 alla Grammatikopoulou - il sigillo della Sorribes Tormo - 61 75 alla Martincova - e l'assolo della Voegele - 63 64 alla Jakupovic.

I risultati